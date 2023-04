CFK se sube a la gestión económica y ata su candidatura a un plan de gobierno

Cristina Kirchner cree que aún hay tiempo para atender la demanda electoral de la militancia pero se terminan las horas para reducir al máximo el daño de una economía que puede llevar al Frente de Todos no sólo a una derrota electoral nacional, sino también a una pérdida del control en la provincia de Buenos Aires. En la semana en la que el dólar llegó a tocar los $500, la vicepresidenta buscó no alterar más los números de una gestión que no le da aire para avanzar en la estrategia de campaña. Mientras tanto, se pondrá al frente de la consigna lanzada en el Teatro Argentino sobre armar un programa de gobierno y convocará a los distintos sectores del oficialismo a debatirlo. Recién ahí llegará el momento de definir quién conduce la ejecución del plan.

“No veo otra opción”, dice un dirigente kirchnerista de diálogo directo y habitual con la vicepresidenta sobre la necesidad de que sea ella quien conduzca el plan que pidió el jueves desde el escenario del Teatro Argentino para que “nada vuelva a depender de una persona”. Admite que la definición sobre una candidatura no llegará ahora y explica que la titular del Senado le puso un orden a la estrategia de campaña: “El primer paso es acordar un programa. El segundo que la dirigencia se ponga las pilas para ejecutarlo. Y el tercero es ver quién lo conduce”. Esto, aclara con crudeza, que estará “subordinado a que no desbarranquemos antes” y por eso también hay que mirar la economía actual.

Esto es lo que hizo la vicepresidenta en su presentación del jueves: cuidó la economía aunque la militancia le pedía definiciones. CFK no sólo habla con Sergio Massa a diario. También habla del rumbo económico con el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. No le gusta que hablen por ella y que el ministro de Economía lleve una versión distorsionada de lo que piensa a la Casa Rosada. El lunes, cuando el dólar blue había subido $20, la vice y el funcionario albertista tuvieron una larga conversación entre la que se mezcló la economía y la política.

En su charla, la vicepresidenta criticó al Fondo Monetario Internacional pero con frases que ya había lanzado en sus presentaciones anteriores. Habló de revisar el acuerdo y recordó que siempre dijo que era “incumplible”. Esta rediscusión con el organismo internacional es la que está llevando a cabo Sergio Massa. Alberto Fernández y Martín Guzmán pueden adjudicarse la posibilidad de que esto se pueda concretar ya que en el acuerdo firmado se incluyó una cláusula de revisión. En aquel momento, los casos de coronavirus aún afectaban a nuestro país y Alberto Fernández pensó que durante su gobierno podría ocurrir otra pandemia. Ante la posibilidad de otro imprevisto como este, el gobierno pidió incorporar la posibilidad de abrir la discusión del acuerdo. No hubo otra pandemia, pero sí una guerra y una sequía que llevó a que hoy se vuelva a negociar.

En otra parte de su discurso, CFK se mostró de acuerdo con hacer uso de las reservas para frenar la corrida de principio de semana. “El Banco Central intervino en la administración del tipo de cambio con reservas, algo que no se podía hacer porque el acuerdo con el FMI prohibía que el BCRA interviniera en el mercado para evitar una corrida”, dijo al avalar el movimiento. La vice no se refirió a qué acuerdo, dando a entender que podría ser el que llevó a cabo Guzmán. Sin embargo, la rúbrica original no hace ninguna referencia al uso de reservas. El acuerdo de no intervenir en los mercados cambiarios llegó bajo la conducción de Massa y quedó plasmado en el punto 26 del memorándum de políticas económicas y financieras que corresponde a la revisión de marzo de este año. Cristina Kirchner lo sabe. También Massa y Guzmán.

La titular del Senado está encima de la economía. “Hoy no hay poder más que para minimizar daños”, reconocen en su entorno. Estirará una definición sobre su candidatura al ritmo de los números de esta gestión. Mientras tanto, avanzará en la convocatoria para debatir un programa de gobierno para 2023-2027. “Todos los sectores convocados ayer van a poder aportar. También hablará con gobernadores y empresarios”, explicaron desde su entorno. A pesar de que dejó frases sobre la posibilidad de correrse de una candidatura a su alrededor avisan: las listas cierran el 24 de junio.