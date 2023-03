Martín Guzmán sobre la deuda con el FMI: "Es tan grande que no se va a poder pagar en mucho tiempo"

El ex ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que la deuda con el FMI es "tan grande que no se va a poder pagar por mucho tiempo". "El daño es realmente muy grande. Esa es la gravedad a la que Juntos por el Cambio expuso a la Argentina y a la hora de pensar qué Argentina queremos, tenemos que mirar con mucha atención dónde nos dejaron", señaló.

El ex funcionario admitió que le faltó apoyo político para avanzar con su programa y destacó que ahora ya no se califica a la negociación con el FMI como un "acuerdo del ajuste". "No se puede conducir una economía sin apoyo político y habían acciones que terminaban generando lo opuesto a lo que el programa económico buscaba", señaló Guzmán, a ocho meses de su renuncia al Palacio de Hacienda.

En esa misma línea sostuvo: "Antes, con clara expansión del gasto, se hablaba del `acuerdo del ajuste´, ahora se ve que cambió la narrativa y parece ser que ya no es del ajuste. Y si mirás los números, es clarísimo lo que pasó".

Guzmán brindó una entrevista radial en la que anunció que acaba de crear un "`think tank´ que se llama Suramericana, que está creciendo y desde donde se articulan programas para abordar los temas estructurales para el país". "El gran desafío de la política económica es distribuir los costos de esa sequía de la forma más progresiva posible, cuidando los segmentos más vulnerados", contó.

Asimismo, sostuvo que "para que la política fiscal pueda ser contracíclica, no alcanza sólo con gastar más, hay que tener una contrapartida en la disponibilidad de divisas".

Guzmán sobre la relación con el FMI

Guzmán sotuvo que "si el FMI quiere pisotear a la Argentina, es algo que jamás hay que permitir". Además, aprovechó para contar algo de su gestión en el Palacio de Hacienda: "Yo me fajé a muerte con el FMI en los últimos meses por un tema en particular que era la tasa de interés. Teníamos nuestra visión con respecto a eso y nos mantuvimos firmes".

En ese sentido, señaló que el déficit fiscal "no es la única causa de la inflación". "Vos podés bajar el déficit y tener más inflación, de hecho es lo que viene ocurriendo y pasó durante la gestión del Gobierno anterior", añadió.

Y dijo que "ha habido distintas comunicaciones formales e informales por parte de miembros de la oposición acerca del mercado de deuda pública en pesos que son de una gran irresponsabilidad y, además, mal fundadas". "Cualquiera que quiera gobernar la Argentina tiene que ser muy claro acerca de hacia a dónde va a ir. Muchos candidatos dicen tener un plan. Bueno, decilo, cuál es tu plan. Qué vamos a votar", expresó.

El ex ministro consideró además: "muy importante que la negociación con el FMI se tome como una negociación política y no técnica para poder construir condiciones de apoyo a lo que la Argentina necesita que es poder llevar adelante las políticas que defina el Gobierno".

Recordó que "el acuerdo establece en el artículo 11 que hay condiciones de incertidumbre y que puede haber eventos -distintos tipos de shocks, menciona los climáticos- que impliquen tener que recalibrar". Al final, Guzmán argumentó que la Argentina es "efectivamente una economía bimonetaria con una moneda muy débil que hay que trabajar para fortalecerla".

