"Chiche" Duhalde confirmó que será candidata a senadora y lapidó a Cristina Kirchner

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde confirmó que participará en la próxima elección como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y arremetió contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusó de ser "la causante absoluta de todo lo que nos sucede en Argentina".

A sus 75 años, la ex congresista que cumplió su último mandato como senadora en 2011 adelantó que se presentará en las próximas elecciones. En duros términos, analizó que la Vicepresidenta es la culpable de los problemas nacionales y sostuvo que el país no tiene presidente, en referencia a Alberto Fernández.

“Hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien, es Cristina Fernández de Kirchner. Es la causante absoluta de todo lo que le sucede a la Argentina. Ella está obsesionada con sus problemas y le importa un bledo los problemas del país", cuestionó.

Además, se refirió al rol de Alberto Fernández y cargó contra el peronismo "no kirchnerista". "El Presidente no funciona. Ella tiene su manera de conducir y a su tropa y le hace mucho daño al país. El peronismo no kirchnerista no levanta la cabeza, no hace nada”, criticó en diálogo con Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre.

También cargó contra los intendentes "por haberse convertido en empresarios" y haber olvidado sus funciones. "Lo que estamos viendo es una Argentina que se desangra", siguió.

"Mientras gobernó Néstor Kirchner la economía funcionaba, él entendía de gobernanza. Ahora, a partir del momento que Cristina se hace cargo del poder, comienza una caída estrepitosa, haciendo todas las macanas que puede", polemizó.

Chiche Duhalde confirmó que se presentará para ser senadora

En relación a sus críticas a Cristina Kirchner, González de Duhalde afirmó que participará de una lista para ocupar un lugar en la Cámara de Senadores alegando que la provincia de Buenos Aires "ha sido permanentemente humillada".

“En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, explicó.

Aseguró además que está trabajando con un equipo que "de a poco va a ir saliendo a la luz".

Además, manifestó que en la provincia de Buenos Aires, la Vicepresidenta "va a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ‘basta señora’" y llamó a que la gente se anime "a decir basta, basta sin violencia”.

Qué dijo Chiche Duhalde sobre los folletos antidrogas repartidos en Morón

La ex senadora habló sobre la polémica campaña de reducción de daños que llevó adelante el gobierno de Lucas Ghi y cuestionó los argumentos que presentaban los folletos, que en el día de ayer despertaron polémica por su contenido.

“Veo muy mal a la Argentina, con mucha preocupación. Lo que observo son diagnósticos, ayer coincidía con el análisis y la bronca con que analizaba el tema de Morón. La Argentina no está bien, nada. Si nada está bien tenemos que buscar las causas más que seguir enumerando las cosas que no están bien”, sostuvo la ex Primera Dama.

"Tomá poquito": los autores de la campaña hablaron de "tergiversación" y culparon al macrismo

"La defendían como si estuvieran vendiendo caramelos. No hay nada más que agregar. Si hay un montón de gente preocupada que lo sufrió y por otro lado están estos hijos de p..., la gente deberá acercarse para hablar con el intendente en el municipio", dijo.