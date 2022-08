En la noche del domingo y horas antes de que comience la última ronda de alegatos en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Santiago Cafiero le dedicó un mensaje de apoyo y dijo que la Justicia quiere proscribirla. Otros funcionarios hicieron lo propio e incluso sostuvieron que con la ex mandataria "no se jode".

"Quieren proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos", escribió en redes sociales el ex Jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

No es el primer mensaje pro-kirchnerista de Cafiero, que la semana pasada le dio Me Gusta a una publicación del ministro de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, quien comparó al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, con su antecesor durante la presidencia de Juan Perón, Spruille Braden. Esta mañana, el funcionario de Axel Kicillof escribió: "Con Cristina no se jode".

A partir de las 8.30 de la mañana de este 22 de agosto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola cerrarán la ronda de alegatos por la causa Vialidad donde se investiga a la ex Presidenta y a otros 23 implicados en el supuesto redireccionamiento de obra pública en favor de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, entre 2003 y 2015.

Al cierre de esta nota, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de Twitter para anticipar: "Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto".

El argumento de querer proscribir a la Vicepresidenta de cara a las elecciones presidenciales del 2023 va en línea con sus propias críticas contra lo que denominó "Partido Judicial", las acusaciones de lawfare y las relaciones entre el presidente Mauricio Macri con fiscales y jueces que llevaron adelante causas contra su persona. Este lunes se espera que Luciani y Mola realicen sus pedidos de prisión.

El fin de semana más de 500 intendentes de todo el país apoyaron a la titular del Senado. "La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente", escribieron.

Lo propio hizo el bloque de diputados del Frente de Todos que ratificaron su solidaridad "con la compañera vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner" repudiando "toda utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales".

He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

Otros apoyos del oficialismo a Cristina Kirchner

El apoyo de Cafiero, uno de los funcionarios que continúa formando parte del primer cordón albertista, no es el primer mensaje que reivindica a Cristina Kirchner en detrimento del funcionamiento de la Justicia.

El secretario general de la Presidencia Julio Vitobello, escribió hoy en su cuenta de Twitter: "No existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina Kirchner adjudicando la realización de obra pública al Sr Lázaro Báez. Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia".

"Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina Kirchner. Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo. Hoy como siempre #TodosConCristina", escribió el titular de la AFI, Agustín Rossi.

Hace semanas, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que "el detrás de escena del Poder Judicial no hace más que confirmar que no hay sed de justicia sino de venganza contra Cristina Kirchner". Luego se refirió a la relación de los funcionarios del Poder Judicial con el macrismo. "Ya sabemos que el Poder Judicial jugaba al paddle y al fútbol con Macri. La única foto que falta es jugando al bridge", cerró.

Martín Soria, ministro de Justicia, sostuvo en declaraciones radicales que existe una intensa cercanía en esa relación. "Es un grado de promiscuidad entre funcionarios políticos y judiciales que no se ha visto. Se debería llamar Club deportivo social comodoro Pro", dijo.

