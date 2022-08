Este lunes 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola realizan el último alegato del juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y se espera un pedido de prisión que iría de los 10 a los 12 años. En la apertura de Periodismo para todos, Jorge Lanata habló sobre esto y ahondó en la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner.

"Este país puede empezar a cambiar mañana", manifestó el conductor de El trece respecto al pedido que los funcionarios judiciales pedirán en la mañana de este 22 de agosto, donde se llevará adelante la ronda final de alegatos a partir de las 8.30. La causa conocida como Vialidad acusa a la ex mandataria y a otros 23 ex funcionarios por redireccionamiento de la obra pública en favor de la empresa patagónica Austral Construcciones entre 2003 y 2015.

"Está probada la relación con Lázaro (Báez) y lo que les contamos hace años: la sociedad entre ambos y Máximo Kirchner. Lo último que Cristina esperaba eran los mensajes en el celular de José López", dijo Lanata.

Dentro de las pruebas mencionadas por Mola y Luciani se encuentran una serie de mensajes entre López y un colaborador que citan a la entonces Presidenta y hablan de eliminar las pruebas que los incriminan. “Me dijo j mendoza (el presidente de Austral) que le avise que su jefe (Lázaro Báez) hoy se junta con la Jefa (Cristina Kirchner) y le va a reclamar la cancelación de unos certificados”, dice uno de los diálogos investigados.

"López, por si no recordás, era el tipo que encontraron con un bolso con nueve millones de dólares tratando de entrar al convento. Los dólares estaban, López estaba, el convento estaba. El lawfare no existe, dijeron los fiscales. Es un invento de marketing", continuó Lanata.

En el último alegato llevado adelante por Mola, el fiscal manifestó que "esto ha tenido un buen marketing pero no es más que un entramado que tiende a desacreditar las investigaciones penales por corrupción" y refirió que la "verdadera persecución política" se dio durante la última dictadura militar.

El periodista también recordó los primeros días de Lázaro Báez como empresario en Santa Cruz: "Austral Construcciones nació días antes del gobierno de Néstor y cerró al terminar el gobierno de Cristina", manifestó. "Lázaro era un monotributista que compró estancias que equivalen a 20 veces a la superficie de la Capital. Cuatrocientas mil hectáreas en la provincia de Santa Cruz, la misma provincia en la que dejó 24 rutas abandonadas", detalló.

Luego, ahondó en la relación comercial entre la familia Báez y el diputado Máximo Kirchner. "Máximo tenía intervención y conocimientos sobre lo que se licitaba en su provincia. De la mano de Báez se fueron del estado 2.500 millones de dólares", aseguró Lanata.

Después de los intendentes, los diputados defendieron a Cristina Kirchner de "falsas denuncias"

Cristina Kirchner y la proscripción política

Desde La Cámpora y los dirigentes más cercanos al cristinismo vienen sosteniendo que la causa busca correr de la elección presidencial 2023 a la Vicepresidenta, quien concentra el mayor capital de votos del Frente de Todos. Al respecto, Lanata dijo que más allá de los pedidos de prisión de los fiscales "no afecta a Cristina para la elección de 2023. Cristina no estará proscripta".

El periodista agregó que dicho pedido seguramente será apelado y "no tendrá condena firme hasta dentro de varios años". "Hebe de Bonafini, La Cámpora y el resto de los K convocan a la gente en la calle si la condenan. No importa si hay diez personas, cien mil o un millón de personas porque la justicia no se vota. En el circulo rojo algunos dicen que la condena a Cristina afecta la gobernabilidad", expresó, para aclarar que "lo que afecta la gobernabilidad es la impunidad".

"No da lo mismo trabajar que cobrar un plan, no es lo mismo aprobar una materia en el colegio que pasar de grado por decreto, no es lo mismo robar que ser honesto", chicaneó, para finalmente concluir su monólogo: "Este país puede empezar a cambiar mañana".

GI/ff