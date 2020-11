Como en la cancha, el kirchnerismo acusó a Elisa Carrió de "ser La 12 del Senado"

"Es como La 12 del Senado", describió María de los Ángeles Sacnun a Elisa Carrió, en referencia a la barrabrava del club Boca Juniors. Se debe al pedido de la líder de la Coalición Cívica de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para aprobar el pliego de Daniel Rafecas. Según la senadora santafesina, el sorpresivo apoyo de la integrante de Juntos por el Cambio al candidato propuesto por Alberto Fernández para la Procuración General, está vinculado a la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Durante la reunión de la comisión de Justicia del Senado, que se convocó para analizar proyectos de modificación a la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, Sacnun interpeló al presidente del órgano, Oscar Parrilli: "¿Vio que en la cancha a la tribuna se le dice La 12? Bueno, acá parece que hubiera una senadora sin banca, que es el caso de Elisa Carrió. Viene a ser como La 12 del Senado".

"Resulta que ahora se ha adjudicado la facultad de decirnos a los senadores y senadoras cuándo tenemos que otorgar acuerdo, cuándo no tenemos que otorgarlo", insistió en referencia a la exdiputada, quien renunció a su banca en los inicios de las sesiones ordinarias.

En ese sentido, Sacnun expresó sus "dudas" en cuanto "a cuál es la política criminal que quiere la doctora Elisa Carrió que se lleve adelante en la República Argentina. Porque no tenemos que olvidarnos de que Elisa Carrió está vinculada con respecto a que, aparentemente, era una de las que consumía parte de la información que, de manera ilegal, la AFI tenía y cruzaba con algunos fiscales y miembros del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para el armado de causas".

Lo que dijo Carrió

"Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días", lanzó Carrió y remató de manera crítica: "La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN)".

"Los machos feos no se pueden curar" | Carrió denunciará por discriminación a dos senadores

El próximo miércoles 4 de noviembre se reúne la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para dirimir si acompañará o no la designación de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación. En el cónclave estarán las dos vertientes principales de la coalición. Acompañando a Macri se cuenta a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mientras por el lado "dialoguista" figurarían el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios intendentes bonaerenses.

DR