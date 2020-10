“Los machos feos no se pueden curar” | Carrió denunciará por discriminación a dos senadores

No es una persona que vaya a quedarse callada nunca, y menos, mucho menos, cuando la atacan. Y vaya que tiene razón contestar. Durante la semana, los senadores Eduardo Martínez y José Mayans se refirieron a ella como “señora gorda”, por eso Elisa Carrió anunció en sus redes sociales, a través de un video, que les iniciará acciones legales por discriminación.

“Yo soy la señora gorda de la que hablan los senadores (Eduardo) Martínez y (José) Mayans", disparó en el mencionado video, en el que señaló que no sólo hablaba en nombre propio, sino también "En nombre de las mujeres gordas espléndidas de este país les voy a contestar. Uno de la gordura puede bajar unos kilitos pero los machos feos no salen más, no se pueden curar", dijo la líder de la Coalición Cívica en su finca de Exaltación de la Cruz.

En nombre de las espléndidas mujeres gordas a los machos feos. pic.twitter.com/LSaHptJ15a — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 31, 2020

La pelea surgió después de que Elisa Carrió apoyara la designación de Daniel Rafecas a la Procuración General. Fue el senador Martínez quien señaló que “hubo un exhibicionismo por parte de una "señora gorda"”. A sus dichos, se sumó Mayans, perteneciente al Frente de Todos, quien repitió las palabras de Martínez: “Ahora dijeron acá que una señora gorda quiere arreglar con nosotros. Si hubiesen puesto nombre y apellido hubiese sabido quién es esa señora gorda que quiere arreglar con nosotros".

La líder de la Coalición Cívica fue anfitriona este viernes de una reunión con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, con quienes habló de la situación del país. "Fue un encuentro más para reafirmar una relación política que se consolidó en estos años en la provincia y la ciudad. Confían el uno en el otro y van a seguir construyendo juntos dentro de Juntos por el Cambio para consolidar la unidad", contaron a PERFIL cerca Larreta.

Carrió no se quedó callada, y disparó con su habitual ironía y buen humor. Pero también contundentemente contra la discriminación que sufre, tanto ella como muchas mujeres en la Argentina.