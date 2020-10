Noticias Relacionadas Alberto Fernández seguirá con las conversaciones ya iniciadas, pero no negociará con Mauricio Macri

Fue un mensaje que apuntó a marcar postura sobre un eventual diálogo político con el Gobierno pero sobre todo una señal hacia la interna del PRO y de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri decidió cortar de raíz las versiones de que hubo contactos con Cristina Kirchner, algo que incluso había empezado a circular con fuerza entre los propios. De paso, aprovechó para seguir posicionándose y sentir que está recuperando centralidad política.

En paralelo, otra foto de trascendencia política salió a competirle protagonismo. Elisa Carrió recibió en su casa de Exaltación Cruz a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, donde hablaron de “consolidar la relación política” que vienen teniendo. Con la discusión sobre los liderazgos de Juntos por el Cambio abierta, el ex presidente reaparecido en la coyuntura política, y Carrió declarando que “Macri ya fue”, la reunión no pasó desapercibida al interior del principal espacio opositor.

Condiciones. Con tres tuits que publicó este viernes 30 de octubre por la mañana, Macri salió a “negar rotundamente” la información sobre acercamientos con la vicepresidenta. Se había filtrado periodísticamente que desde el entorno de Cristina, después de la carta en la que habló de la necesidad de un diálogo político para solucionar la problemática del dólar, habían sondeado a José Torello y Miguel Pichetto. “Lo llamó medio mundo para preguntarle si era cierto”, cuentan cerca suyo. “Torello ni siquiera está en el país”, aclaran sobre el ex asesor presidencial e íntimo amigo de Macri, quien reparte su tiempo entre Uruguay y Estados Unidos.

Cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente y las versiones que sostuvieron que hubo acercamientos con gente de mi entorno. Quiero negar rotundamente esa información y cualquier acercamiento. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 30, 2020

Por eso, el ex presidente arrancó su hilo de tuits poniendo el énfasis en hacer la desmentida. Pero además, aprovechó para cuestionar “las motivaciones de la carta de la vicepresidenta dirigida al presidente” y condicionó la posibilidad de un diálogo político. Enumeró lo que pretendían tanto él como JxC: “La Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada”.

Alberto Fernández seguirá con las conversaciones ya iniciadas, pero no negociará con Mauricio Macri

De concretarse una convocatoria, en el macrismo repiten que “primero debe haber señales claras”. “Los mensajes del Gobierno siguen siendo ambiguos”, aseguran y también apuntan a la carta de Cristina, en la que “critica a todos y después habla de diálogo”.

Pero en la intimidad el diagnóstico que hacen es más lapidario. Analizan que tanto Cristina como Sergio Massa dan cada vez más señales de distanciamiento del Presidente. “¿Y qué somos nosotros?”, se preguntan mientras ven internas cada vez más profundas en el espacio oficialista. “¿Se sienta Cristina en una mesa de diálogo? ¿Se puede plantear con ella algo serio para el país? ¿Se sienta también Massa?”, sostiene una voz de contacto permanente con Macri. Y añade: “Primero que se sienten entre ellos y si surge alguna propuesta seria nos vamos a sentar”.

La otra foto. Desde Exaltación de la Cruz, en cambio, el mensaje que buscan instalar es de “apoyo institucional” a Alberto Fernández. En el encuentro, del que también participaron Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica, analizaron la situación política y coincidieron en la necesidad de hacer gestos para sostener la institucionalidad presidencial. En ese sentido se inscribe la postura de Carrió de apoyar la candidatura de Daniel Rafecas como procurador, y evitar así que Cristina Kirchner imponga un candidato propio. Larreta, ayer, le dio aval a esa estrategia.

“Una cosa es apoyar institucionalmente para evitar una anomia que lleve a una violencia que no sabés a donde termina”, replican en el macrismo. Y advierten: “Pero tampoco queremos un abrazo de oso”. En ese punto, no obstante, Carrió y companía coinciden en rechazar un diálogo en este contexto. “Se tienen que dar tres o cuatro condiciones para ver que es real y no un llamado mentiroso”, dicen, a la par que insisten en dar “gestos” como el de Rafecas. La mesa de JxC discutirá este tema la otra semana.

Posturas opositores

◆ Mauricio Macri salió este viernes a desmentir versiones de contactos con Cristina Kirchner vía sus entornos.

◆ Además, cuestionó la carta de la vicepresidente y condicionó una eventual convocatoria al diálogo.

◆ En reserva, en tanto, el macrismo advierte que primero deben resolver en el oficialismo sus internas.

◆ En paralelo, ayer Elisa Carrió recibió a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en su casa de Exaltación de la Cruz. Dudan del diálogo, pero creen necesario hacer “gestos institucionales”.