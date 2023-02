Con diálogo pero sin acuerdos: por qué no sesiona el Congreso en verano

Con el juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema en la centralidad de la agenda legislativa, la Cámara de Diputados no logra destrabar los acuerdos para sesionar. Así lo hicieron saber referentes de los distintos bloques a PERFIL, aunque reconocen que “el diálogo es permanente”.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio mantiene su rechazo a cualquier tipo de sesión mientras la acusación a los jueces supremos se mantenga en la agenda. "No podemos pensar cómo pagarle a los jubilados, si se quieren llevar puesta la Justicia, no queda república", explicó uno de los voceros de la oposición.

En las últimas semanas, ya con los dictámenes del proyecto del Plan de Pagos de Deuda Previsional y el monotributo tecnológico, apareció la posibilidad de que se reactive el trabajo en el hemiciclo de la Cámara baja. “Yo no me voy a sentar en la banca hasta que no me den la garantía de que el kirchnerismo va a aprovechar la sesión para tratar otros temas”, indicó a este medio uno de los referentes de los “bloques del medio”.

Esta veintena de diputados, que no responden al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio, está dispuesta a tratar estos temas pendientes. Coincide con el oficialismo que estos temas son importantes para “resolver los problemas de la gente”. Además, rechazan el planteo de Juntos por el Cambio de mantener paralizada la Cámara mientras se trate el juicio político

“Qué garantía tengo yo, si doy quórum para la sesión, de que de un momento para el otro un diputado oficialista pida la palabra y sume la ampliación de los miembros de la Corte Suprema al temario, lo voten y salga la ley”, señaló a la defensiva uno de los diputados que podría destrabar la posibilidad de sesionar.

En ese escenario los distintos sectores reconocen que “hay diálogo todo el tiempo”. “Pero nada firma para sesionar”, aclaran.

Mientras tanto, el jueves habrá una jornada en la comisión de Juicio Político que preside la entrerriana Carolina Gaillard, donde se hará la apertura formal de la etapa probatoria en la acusación a los cuatro jueces supremos. A diferencia de las anteriores jornadas, no se esperan tantos cruces y chicanas. Se hará una lectura formal de la acusación y se fijará un cronograma para citar testigos a declarar. Ahí aparece la posibilidad de convocar a la mano derecha de Horacio Rosattti, Silvio Robles, y al ministro de Seguridad porteño, en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.

Los proyectos pendientes

En los 28 temas que el Presidente habilitó para el trabajo en el período extraordinario del Congreso hay varios que podrían ser tratados. Uno de ellos es la Ley Lucio, que tiene media sanción del Senado. Pero de la Cámara alta no hay noticas. Solo se espera que el 24 de febrero sea la sesión preparatoria para definir autoridades pero nada más.

Diputados, en cambio, sí tuvo mayor actividad respeto a comisión. Se consiguió el dictamen del monotribto tecnológico, una iniciativa que cuenta con un amplio consenso en la Cámara baja, y que podría conseguir la media sanción.

Este proyecto crea un nuevo régimen tributario para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)". Se busca evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior y aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.



La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

Otra de las iniciativas tiene que ver con el Plan de Pagos de la Deuda Previsional, una iniciativa que en mayo de 2022 presentó el oficialismo en el Senado para que las personas que llegan a la edad jubilatoria y no cumplen con los años de aportes, puedan ingresar con un régimen especial.

En el Senado tuvo el apoyo de Córdoba Federal, y en Diputados están los números para el quórum y para la aprobación. Sin embargo, falta el acuerdo político para que los legisladores se sienten en sus bancas.