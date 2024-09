Con Milei en un rol político, el Gobierno suma derrotas entre la descordinación y los escándalos

El debut del presidente Javier Milei al frente de la conducción política de su gobierno no se inició de manera auspiciosa. Porque pese a los esfuerzos del jefe de Estado que implementó una “mesa política” reducida y encabezó una reunión con legisladores para mejorar la coordinación con el Congreso, gobernadores, y diversos actores de la política, se prolongan las descoordinaciones, los escándalos y las cataratas de internas, al mismo tiempo que asoman nuevas derrotas legislativas para la semana próxima.

En la semana que culmina, fue la íntima enemiga del Presidente quien debió salvar la ropa del oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel logró dilatar una semana más lo que en el Parlamento dan por descontado que serán dos nuevos reveses: el tratamiento del DNU por $ 100 mil millones de fondos reservados para la SIDE, y el financiamiento para las universidades que cuenta con media sanción.

El dato más llamativo es que tras las señales del Presidente, la Casa Rosada se corrió de las conversaciones. Villarruel debió negociar en soledad con el peronismo que presionó hasta último momento para que haya sesión. El jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien fue repuesto como principal interlocutor con el Congreso, no articuló: hasta el miércoles estuvo abocado a lo que fue el primer informe de gestión que brindó en Diputados.

Tampoco negoció con los mandatarios del radicalismo que mostraron los dientes en la discusión por la Boleta Única. Tanto Alfredo Cornejo como Gustavo Valdés trabaron los acuerdos para que se aprobara una iniciativa que a esta altura es una bandera de la “reforma política” que impulsa el oficialismo. Ni Francos (quien tiene a cargo el vínculo con los gobernadores) ni nadie levantó el teléfono en la Casa Rosada. En el radicalismo reconocen que no es un tema técnico, sino estrictamente político.

En algunos despachos de la Casa Rosada ensayaron un giro discursivo sorprendente: la BUP es un proyecto político de la “oposición del 2022 y del radicalismo”. Un tardío intento de tomar distancia.

Lisandro Catalán, “número dos de Guillermo”, fue en primera persona al Senado a negociar las modificaciones para la implementación de la boleta papel. Los amagues para sesionar se prolongan desde hace semanas y los resultados no llegan.

En el entorno de Villarruel no ocultaron las molestias con Catalán y con los interlocutores del oficialismo (incluye a José Rolandi) por los métodos de negociación. Entre otras cosas no cayó bien que el “dos de Francos” haya dicho a la prensa que la negociación por la BUP estaba prácticamente cerrada, cuando todavía no estaban las voluntades. En una semana clave, Rolandi estuvo ausente.

Los negociadores de la Casa Rosada ya habían quedado desautorizados cuando acordaron en la negociación por la nueva fórmula jubilatoria el rechazo a determinados artículos, pero luego Milei hizo un veto total.

Otro dato llamativo es la pasividad con la que el Gobierno parecería tomar una futura derrota en el DNU por fondos reservados. En la Jefatura de Gabinete no hay movimientos para evitarlo. Es por ello que en otros despachos deslizan que hay un plan B: sacar una tanda de decretos por montos menores hasta alcanzar los $ 100 mil millones.

Francos también acumula fastidio por parte de los gobernadores. Fundamentalmente los de Juntos por el Cambio que ven cómo con el correr de las semanas las promesas de gestión nunca llegan. Entre mandatarios sostienen que Francos sigue siendo la “única ventanilla” con la que hablar, si bien hay mandatarios que dialogan con Santiago Caputo. Con todo, el jefe de Gabinete acumula críticas y promesas incumplidas.

Las descoordinaciones de la jefatura de Gabinete se prolongaron hasta el Congreso. Omar De Marchi encabezó dos reuniones con diputados libertarios. En ambos casos, se filtraron los dichos del Secretario Parlamentario. Lo más insólito es que en el segundo audio filtrado De Marchi exhibe la preocupación por las filtraciones del primer encuentro.

En la Cámara de Diputados dicen saber quién es él o la culpable de que reuniones privadas tomen estado público. Por ahora prometen no hacer movimientos y no continuar con la purga.

Tampoco llegaron a todos los diputados de la bancada oficialista los “fundamentos” que el jefe de Gabinete había preparado para defender la gestión. Descoordinaciones que se multiplican.

El mensaje de Milei encabezando una reunión con diputados llegó con interferencias al Congreso. La pelea entre la diputada Lilia Lemoine y Marcela Pagano parece no tener final. Pero además, generó molestias en el Senado. Solo Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto estuvieron en el encuentro con el Presidente.

Abdala se hizo tristemente célebre esta semana al reconocer la cantidad de asesores con los que cuenta. En Casa Rosada mastican bronca y recuerdan que “Bartolo” era cercano a la vice, lo que se modificó con el correr de los meses, pero por ahora no hay intenciones de desplazarlo.

En tanto Pagotto se atrevió a sugerir durante la reunión con Milei que le hagan llegar una “bajada de línea” para el trabajo en la Comisión de Trámite Legislativo, la cual preside y es clave para frenar el rechazo de los DNU.

Francos volverá a encabezar una reunión con legisladores el próximo lunes. La misma podría ser clave teniendo en cuenta que el miércoles la oposición buscará rechazar el veto de las jubilaciones en Diputados, y que la sesión en el Senado podría acarrear nuevas derrotas.

Francos, desautorizado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos quedó enredado al sostener ante Diputados que el Gobierno evaluaría modificar el decreto 780/24, que introdujo cambios a la Ley de acceso a la información pública y que generó el rechazo de todo el arco opositor.

Mientras el ministro coordinador buscaba bajarle el tono a la polémica ante una enfurecida Cámara de Diputados, la cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo (“John @bprearg) vociferaba: “El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es muy importante (fundamental diría) no perder las elecciones”. Ayer Manuel Adorni, rechazó que estén pensando en modificar el decreto.

La desautorización a Francos llegó a tal punto que hasta la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzábal Murphy, se comunicó con la diputada de la UCR, Karina Banfi (una de las más críticas del decreto), para explicarle que no habría modificaciones.

El gobierno de Javier Milei se asoma a una nueva derrota legislativa por este tema. Es que ya son varios las bancadas opositoras que presentaron proyectos para dar de baja el decreto.

Tanto la Coalición Cívica, como UxP y también la UCR trabajan en rechazar el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, que justamente lleva la firma estampada de Javier Milei, y del propio Francos.

A esa movida opositora se podrían sumar sectores del PRO. Vale recordar que la ley fue aprobada durante 2016, en la gestión de Mauricio Macri.