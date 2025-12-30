Condenaron a un exintendente por malversación de fondos públicos

El ex vicegobernador y ex senador nacional por Santiago del Estero Emilio Rached fue condenado a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Los hechos ocurrieron durante su gestión como intendente de Pinto, ciudad ubicada a unos 210 kilómetros al sur de la capital provincial.

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero también condenó a la ex secretaria municipal Ana María Vera a dos años y seis meses de prisión en suspenso, por su participación en los hechos investigados.

Además, el tribunal dispuso el decomiso de los bienes vinculados al delito y ordenó que Rached reintegre al Estado la suma de $5.143.590, correspondiente al perjuicio ocasionado por el desvío de fondos, más los intereses. El monto deberá actualizarse aplicando la tasa pasiva del Banco Nación, calculada desde el 30 de octubre de 2018 hasta la fecha.

El dinero malversado había sido transferido en 2018 por la Secretaría de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, con destino a obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad, de la ciudad de Pinto.

El proyecto contemplaba, además, la construcción de un polideportivo y un sistema de desagües cloacales para toda la ciudad. Según informaron funcionarios nacionales, a la Municipalidad de Pinto se le giraron $44.325.199,60 de los $80.000.000 presupuestados. Sin embargo, el destino de $4.511.881,40 nunca pudo ser determinado. También se comprobó que la obra de desagües cloacales no superó el 30% de ejecución, pese a los fondos recibidos.

Quién es Emilio Rached

Emilio Rached es un dirigente de origen radical que en 2005 fue compañero de fórmula de Gerardo Zamora como candidato a vicegobernador. Tras ganar las elecciones, en 2007 fue electo senador nacional por Santiago del Estero.

Alcanzó notoriedad pública en 2008, cuando votó en contra de la Resolución 125, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que derivó en el recordado “voto no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos y en una fuerte crisis política para el oficialismo de ese momento.

A partir de ese episodio, la relación política entre Rached y Zamora —por entonces gobernador— se rompió definitivamente, y el hoy condenado se convirtió en un crítico opositor del oficialismo provincial. Tras finalizar su mandato como senador, transitó distintos espacios del radicalismo residual y de Juntos por el Cambio, sin volver a obtener cargos electivos.

