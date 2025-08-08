Para Julio Cobos, al final Javier Milei "clavó el cajón del PRO"

El exvicepresidente y actual diputado Julio Cobos sostuvo que Javier Milei, en lugar de ponerle “el último clavo al cajón del kirchnerismo", como prometía, "se lo acaba de poner al PRO".

Lo dijo en referencia al acuerdo entre La Libertad Avanza y el espacio fundado por Mauricio Macri para las elecciones de 2025.

En una entrevista con A24 habló tembién sobre la foto que el Presidente se sacó este jueves en La Matanza con los de La Libertad Avanza en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

“No podés usar una frase sensible o banalizarla, porque fue parte de una historia dura y tenía otro objetivo”, dijo el diputado mendocino sobre el cartel con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, con el nombre y la tipografía del informe de la Conadep sobre el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

Cuestionó: “Además, ¿qué propuesta está haciendo? Tiene que decir que va a hacer cosas mejores y solo se va a ir apagando el kirchnerismo”.

Cobos sostuvo que la pretensión del gobierno libertario de terminar con el kirchnerismo la aplicó al PRO: “Hablan del kirchnerismo y (dicen) le voy a poner el último clavo al cajón, y (Milei) se lo acaba de poner al PRO, al partido que lo ayudó, le dio la fórmula presidencial para integrar el Gabinete y ahora le decís ‘vení, en un contrato de adhesión, es La Libertad Avanza”.

El diputado también lapidó a su espacio de origen y dijo que el radicalismo "está en coma, esta es la verdad".

