De Loredo se corrió del "barro de la interna" con Mestre y la UCR detona una alianza con Milei

Tras el rechazo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y de la Cámara Nacional Electoral (CNE) a la apelación del apoderado de la UCR cordobesa, Juan Manuel Mocoroa, el diputado Rodrigo de Loredo pateó el tablero y retiró su lista en rechazo "al barro de la interna" al que los arrastró la oposición de Ramón Mestre y sus aliados alfonsinistas.

Con la rosca radical estallada y la judicialización de la interna en fase recargada, la alianza Generación X decidió retirar su lista de candidatos encabezada por De Loredo con duras críticas a Mestre y a los alfonsinistas de Más Radicalismo, en medio de la elección interna que quedó firme por las resoluciones judiciales y el frenesí por el plazo fatal de la presentación de alianzas en la medianoche de este jueves.

La interna se tensionó y llegó a su punto máximo para terminar con la fractura expuesta en la UCR de Córdoba. El "factor Milei" fue central en el tironeo interno que hizo estallar la rosca radical con un deloredismo buscando un acuerdo con la Libertad Avanza y una férrea oposición anti-Milei.

La lugarteniente todoterreno de De Loredo, Alejandra Ferrero confirmó la decisión del núcleo mayoritario que conduce el radicalismo cordobés. La agrupación liderada por el diputado nacional decidió "levantar la lista de precandidatos a diputados nacionales para la interna de la Unión Cívica Radical del próximo domingo", expresó a través de las redes sociales.

Para la espada deloredista "el juez Vaca Narvaja ha intervenido en los hechos el partido y pretendió arrastrar al radicalismo a una elección interna abierta absurda para ser funcional a la estrategia del peronismo". "Alineado con los intereses del oficialismo provincial, intentan una vez más condicionar las decisiones autónomas de nuestro partido", cuestionó.

En declaraciones a Perfil Córdoba, la dirigente radical afirmó: "Decidimos dar un paso al costado porque creemos que esta discusión, este barro donde nos arrastraron de interna sí, interna no, es un tema que no le interesa a la gente, después de que dos veces, a través de un plenario del Congreso Partidario, el 70% del radicalismo volvió a decir no a la interna".

Funcional al PJ

La boina blanca del círculo más próximo a De Loredo cargó duro contra el frente opositor de Mestre. "Este sector, que es generación X, decide correrse y mirar a la sociedad y estar atento a los problemas actuales de la sociedad y le deja la cancha a un sector que es funcional al peronismo y que quiere seguir representándonos a a una sociedad estática y a una foto de lo que fue el radicalismo en un momento", fustigó.

En su duro embate contra el mestrismo, Ferrero remarcó: "Dejamos que la lista 3 atravesada por el peronismo, que es público notorio, participe de esta interna mirando el pasado". De este modo, impugnó las elecciones internas y se refirió a lo que motivó la decisión del deloredismo de "salir del barro en donde estábamos, con una intervención tremenda de la justicia".

"El 70% del partido da un paso al costado. Hoy queda Mestre como candidato", enfatizó la dirigente radical del alienamiento mayoritario referenciado en De Loredo. De este modo, la única lista que quedó en pie en la interna es la de Mestre (Confluencia) junto a los alfonsinistas de Identidad Radical y Córdoba Abierta que conformaban Más Radicalismo.

De esta manera, la lista 3 estará reservada para Mestre, por lo que se da por caído un acuerdo de cúpulas entre la UCR y la Libertad Avanza (LLA) para darle forma a una alianza electoral. El radicalismo cordobés irá a las Legislativas del 26 de octubre llevando como candidato a diputado nacional al ex intendente capitalino.

Ferrero dijo que el espacio deloredista analizará cuáles son los pasos a seguir. No obstante dejó a Perfil Córdoba una definición que, en la lectura entrelíneas, representa todo un mensaje para propios y extraños. "Me parece que la Argentina hoy tiene dos opciones, o mirar el pasado o mirar el futuro. Nosotros elegimos mirar el futuro y no queremos ser arrastrados y extorsionados a una interna que hemos decidido no participar", completó.

Pedido de renuncia

Con la interna radical detonada, el grupo de boinas blancas representados por Dante Rossi y Juan Jure, que denunciaron en su momento "proscripción" de su lista por parte de la conducción partidaria, pidió ante la Mesa Directiva del Comite Provincia la renuncia del presidente de la UCR, Marcos Ferrer, y asignación de responsabilidad al diputado De Loredo.

"El desgaste institucional provocado por estos acontecimientos recientes nos obliga a ser honestos y a reconocer que el actual liderazgo ha agotado su ciclo. Es imperativo que el partido inicie una etapa de reconstrucción que solo será posible con una renovación total de sus autoridades", argumentó este sector que también rechaza de plano un acercamiento con el poder libertario.

"Solicitamos formalmente que el presidente Marcos Ferrer presente su renuncia al cargo que ostenta al frente del Comité Central de la Provincia de Córdoba, y que Rodrigo de Loredo asuma su responsabilidad política por la situación actual", indicaron en una misiva dirigida a la cúpula radical.

En su dura crítica al diputado nacional, quien busca renovar su banca en las Legisativas de octubre y se rumorea que podría sumarse a la lista de LLA, Rossi echó más leña al fuego de la interna con una advertencia: "Si en octubre hay lista 3, todo dirigente de la UCR que sea candidato por otra fuerza política incurre en la causal de expulsión del padrón partidario de la UCR".