Schiaretti: "Sin trabajo no hay economía que se sostenga"

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que “sin trabajo no hay economía que se sostenga” y que “sin seriedad y previsibilidad, no hay inversión posible”.

Críticas a Milei

“Es cierto que la Argentina necesita ordenar sus cuentas, pero también es cierto que ese orden debe hacerse con justicia y sentido común”, sostuvo Schiaretti en su cuenta de “X”.

“Tan dañina es la demagogia de quien gasta sin medir consecuencias como el ajuste brutal a hachazos que cierra hospitales y universidades, priva de medicamentos a los jubilados o abandona las rutas”, expresó en clara crítica al gobierno nacional aunque sin nombrar al presidente Javier Milei.

“Eso es imposible de sostener en el tiempo. Necesitamos una política sincera, sin extremos. Saltar de un extremo al otro solo nos condena al fracaso”, señaló al tomar distancia tanto del kirchnerismo como de la actual gestión.

“Sin trabajo no hay economía que se sostenga”

Para Schiaretti “se puede tener una economía ordenada y humana”. “Quienes hemos gestionado con responsabilidad lo sabemos: no se trata de dogmas, sino de realismo, planificación y una apuesta firme al trabajo y la producción”, enfatizó.

“Sin trabajo no hay economía que se sostenga. Sin seriedad y previsibilidad, no hay inversión posible”, concluyó el exgobernador de Córdoba.

Schiaretti ya tomó la decisión de encabezar la lista del peronismo de Córdoba en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, como anticipó el analista político Eduardo Bocco de PERFIL Córdoba.