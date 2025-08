Política a Punto: las listas de candidatos dan lugar a las propuestas impensadas

Con el plazo de presentación de alianzas agotado y el tiempo para la presentación de listas de candidatos a punto de finiquitarse (el 17 de agosto a la medianoche vence), la carrera por colarse en un lugar apetecible de una nómina tiene cada vez más competidores.

Algunas fuerzas ya tienen sus cabezas, pero la cosa crece en volumen en los puestos complementarios, ya que, sobre todo en los partidos mayoritarios, sobran oferentes para las vacantes, que son siempre limitadas.

En el peronismo provincial el radical cordobesista Gustavo Benedetti dijo hace un tiempo en Punto a Punto Radio que él se anotaba y hace unos días salió con los tapones de punta en un almuerzo organizado por Perfil. Atacó lisa y llanamente al presidente Javier Milei por las muertes en un accidente en la ruta 19, que une Córdoba-San Francisco. Evidentemente, quiere ser el 3 de la boleta que comandará Schiaretti.

Dato: seguramente no le alcanzará al intendente, aunque sí le reservan “un lugar complementario”, según voceros justicialistas. ¿Le sirve esto a Benedetti? Claro que sí, sobre todo para 2027, si ahora participa de la campaña electoral.

En el mismo espacio, para ser el “3” también talla el ministro de Gobierno Manuel Calvo, que superaría en la competencia al legislador provincial Miguel Siciliano. Razones: La esposa de Siciliano, Victoria “Tori” Flores, asoma fuerte para ser la segunda postulante, por lo que llevar juntos a los dos miembros del matrimonio suena a nepotismo. Además, el jefe de bloque de los parlamentarios oficialistas es considerado por el gobernador Martín Llaryora una pieza clave en la Legislatura unicameral.

Para el número 2 de la boleta, los llaryoristas se quedaron con las ganas de que Natalia de la Sota cambie de postura y acepte quedarse y postularse. La idea naufragó en las últimas horas: De la Sota lanzó su propio espacio: “Defendamos Córdoba nace para frenar las políticas que dañan a nuestra provincia, para plantarnos ante el ajuste brutal y el centralismo que tanto nos perjudica, con coherencia, sin miedo ni especulaciones», apuntó la dirigente.

Igual, para ese lugar de la lista, en el PJ hablan de una bomba que parece más una campaña promocional que algo serio, al menos por ahora, aunque abundan los interesados.

Una curiosidad: quien suena cada vez más fuerte para ocupar ese lugar es “Tori” Flores, como ya quedó dicho. Pero aquí se da un caso particular ya que las dos dirigentes compartieron el techo. Natalia es hija de José Manuel de la Sota y Victoria la primogénita de Olga Riutort. Y, oh casualidad, en los ’90 el ex tres veces gobernador y la ex titular del Pami-Córdoba estaban casados. Las chicas eran adolescentes y vivían en esa misma casa. La relación era cordial, pero luego del divorcio los vínculos juveniles se fueron disolviendo.

El kirchnerismo es una fuerza cada vez más escuálida y se la ve cada vez más retraída. La candidatura de De la Sota auspiciada por el massismo, puede pegar de lleno en la línea de flotación del bergantín K, que, de milagro, podría salvar una banca.

Los libertarios sabe que ahora tienen rival porque Schiaretti jugará en octubre, de modo que no tienen mejor idea que presentar una boleta encabezada por Gabriel Bornoroni, quien hoy es diputado y no se le vence su mandato. Por eso, deberá renunciar o pedir licencia. Una receta bien de la casta que dicen combatir los libertarios. También hay que dejar en claro que Bornononi no es John Lennon.

El radicalismo sigue siendo una caja de sorpresas y su estética es la de una kermese. Si volteás tres tarritos te ganás un osito de peluche (los más chicos deberán preguntar a Chat GPT o a Google qué es una kermese).

Después viene un tren que no es fantasma, pero parece. Ucedé, Encuentro Vecinal, Partido Demócrata y otros tanto y algunos resabios de lo que fue el PRO.

Es más, Aurelio García Elorrio, el luchador ex legislador provincial, está en negociación con la macrista Soher El Sukaría para que lo acompañe en la lista de Encuentro Vecinal. En otros tiempos una alianza impensada.

Bueno, así están las cosas y a no abrir los ojos si se multiplican las sorpresas.