Confirmaron la condena a Julio de Vido por la causa Once

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de cinco años y ocho meses de prisión contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien permanece en libertad.

La Sala III confirmó la condena contra el ex funcionario por el delito de administración fraudulenta y no -como también reclamaba la querella y la fiscalía- por el de estrago culposo seguido de muerte en el marco de una causa vinculada a la tragedia de Once y a la falta de mantenimiento del material ferroviario.

En la resolución de los jueces Eduardo Rafael Riggi, Liliana E. Catucci, y Gustavo M. Hornos, consideraron que De Vido, en su rol de ministro, "prestó una colaboración esencial para que los empresarios de la firma concesionaria TBA llevaran adelante la administración infiel de los bienes del Estado ortorgados en concesión".

"Es que la connivencia de De Vido en la maniobra defraudatoria llevada adelante por la dirección de la empresa concesionaria resulta evidente, a poco que se repare en que pese a tener efectivo conocimiento de la falta de mantenimiento de los bienes concesionados y, naturalmente, de las consecuencias perjudiciales que ello ocasionaba al erario público, y siendo el máximo titular de la cartera ministerial a cargo del transporte y autoridad de aplicación del contrato de concesión; nada hizo para revertir el cuadro de situación descripto", explicaron.

Piden endurecer la pena de Julio De Vido por la Tragedia de Once

Los familiares de las víctimas habían pedido 10 años de prisión, mientras que la defensa de De Vido la absolución total. Los tres magistrados ratificaron de esta manera la pena que había dispuesto el Tribunal Oral Federal 4.

Ahora, la defensa acudirá a la Corte Suprema de la Nación como última instancia para definir la situación del exdiputado del Frente de Todos. Si no se acepta dicho recurso, De Vido ya estaría en condiciones de ser arrestado.

No obstante, el exministro tiene 71 años y enfermedades preexistentes que lo llevarían a solicitar, llegado al caso, la prisión domiciliaria. De Vido ya estuvo detenido en 2017, aunque no por la causa de Once sino por la de Río Turbio, y luego en 2018 en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

El fallo completo:

J.D. /