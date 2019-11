Interna en Cambiemos por un "pacto de impunidad" a favor de Canicoba Corral

En medio de la transición nacional y mientras se esperan cambios en el cuerpo tras el 10 de diciembre, el Consejo de la Magistratura se reunirá mañana jueves 14 de noviembre para evaluar denuncias presentadas contra los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadio.

El órgano comenzará su actividad a las 9:00, cuando la Comisión de Disciplina y Acusación tratará unos 40 temas, entre los que figuran dos denuncias contra Bonadio, cuatro denuncias unificadas contra Canicoba Corral y una contra el juez federal Guido Otranto.

Sin embargo, las denuncias contra Canicoba Corral generaron una fuerte interna dentro de Cambiemos. Es que el consejero y dirigente de la UCR, Juan Pablo Más Vélez, pidió desestimar las denuncias contra el juez federal a través de un dictamen que se analizará mañana y que asegura que "no hay reproche alguno" contra el magistrado.

Ante este pedido, los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI que encabeza Elisa Carrió, al menos hasta su renuncia, saltaron para repudiar esta situación y hasta acusaron de "pacto de impunidad".

La diputada nacional y presidente de la CC-ARI en la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, se expresó en su cuenta de Twitter al enterarse del pedido del dirigente radical: "No se qué parte no entienden los representantes de Cambiemos en el Consejo de la Magistratura. La impunidad no se negocia y no es lo que votó la gente. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando por una justicia donde los jueces de dudosa fortuna sean investigados profundamente".

En esa misma línea, el diputado nacional electo y presidente de la CC-ARI nacional, Maximiliano Ferraro, comentó por la misma vía: "Cambiemos en el Consejo de la Magistratura tiene la obligación moral y política de controlar el accionar de los jueces. No fuimos votados para pactos de impunidad o connivencia. Nuestra lucha es por una justicia independiente y transparente".

Canicoba Corral, que en 2017 sobreseyó a Gustavo Arribas en una causa vinculada al Lava Jato brasileño y tiene en sus manos una causa por espionaje ilegal, acumula cinco denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, vinculación de inmuebles millonarios y recepción de sobresueldos.

Las denuncias contra el magistrado fueron realizadas por el consejero de la magistratura Pablo Tonelli, por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, por el gremialista Omar el "Caballo" Suárez y por el contador forense Alfredo Popritkin.

Al considerar que las causas estaban vinculadas, Más Vélez juntó los cinco expedientes y pidió pruebas a varias dependencias públicas: la AFIP, el Renaper, el Banco Central y la Dirección Nacional de Migraciones, entre otras.

Luego, decidió desestimarlas a todas a excepción de la denuncia por los supuestos vuelos privados que tomó Canicoba Corral a bordo de aviones de empresarios el cual todavía debe ser objeto de investigación, según estimó el dirigente radical.

Por otro lado, las denuncias contra Bonadio fueron presentadas por Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, y Oscar Parrilli, ex secretario general de presidencia.

Además, a las 10:00, la Comisión de Selección de magistrados tratará tres dictámenes para cubrir tres cargos: vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, vocal en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal y Juez Federal, ambos en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos.

En tanto, en medio de la transición, se postergarán por 30 días hábiles 15 procesos de designación, que el organismo deberá resolver después del 11 de diciembre, cuando cambie su conformación.

