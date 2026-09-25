Córdoba: inauguran una nueva circunvalación para sacar a los camiones de Villa María y Villa Nueva

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inaugurará este sábado la nueva circunvalación sudeste que conecta Villa María y Villa Nueva. El tramo tiene una extensión de 7,1 kilómetros y vincula la ruta provincial 4 con la ruta nacional 9, completando el anillo vial que rodea a ambas ciudades.

La obra fue realizada por la Dirección de Vialidad Provincial y requirió una inversión superior a los $15.600 millones. Uno de sus principales objetivos es sacar el tránsito pesado de las zonas urbanas y permitir que los camiones que circulan hacia otros destinos puedan continuar su recorrido sin atravesar Villa María ni Villa Nueva.

La nueva conexión apunta a mejorar el ordenamiento del tránsito y las condiciones de seguridad vial para los vecinos. El área beneficiada alcanza también a la zona de influencia de ambas localidades, donde viven alrededor de 125.000 personas y se concentra una importante actividad agropecuaria e industrial.

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El trazado incluye un puente sobre el río Ctalamochita y otro paso a distinto nivel sobre la ruta provincial 2. La calzada tiene 7,30 metros de ancho, cuenta con banquinas de tres metros y culmina en una rotonda de tres ramas ubicada sobre la ruta nacional 9.



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También avanza la duplicación de la ruta provincial 2

En paralelo, el Gobierno provincial lleva adelante la duplicación de la calzada de la ruta provincial 2 en un tramo de 5,34 kilómetros, que permitirá conectar el acceso a Villa María con la autopista Córdoba-Rosario.

De acuerdo con el informe oficial, los trabajos presentan un avance del 38,14% y demandan una inversión de $26.373 millones.

El proyecto contempla la construcción de dos calzadas separadas por una mediana, una rotonda, dos intersecciones de retorno y un sistema de iluminación a lo largo de todo el recorrido. También se ejecutan obras de drenaje y señalización.

La empresa Pablo Federico e Hijos está a cargo de los trabajos, mientras que la supervisión técnica corresponde a la Dirección de Vialidad Provincial.