Alberto Fernández: "Me siento un jugador de ajedrez con 20 partidas al mismo tiempo"

Mientras empiezan a conocerse los detalles de la nueva etapa de cuarentena que se abrirá en la lucha contra la pandemia por coronavirus desde este lunes 11 de mayo, el presidente Alberto Fernández concedió este sábado 9 de mayo una entrevista a Alfredo Zaiat por FM Futuröck, ocasión en la que dijo sentirse como "un jugador de ajedrez, jugando 20 partidas simultáneas al mismo tiempo".

"Siento que salto de la deuda a los bonos, de los bonos a la pandemia, de la pandemia a la educación, de la educación a los jubilados. Es lo que me tocó en suerte...", señaló el mandatario, que este domingo cumplirá cinco meses de gobierno.

“A mí me duelen horrores las muertes. Yo sufro, la paso mal con cada muerte”, dijo Fernández en diálogo con Zaiat en el programa Cheque en Blanco, ampliando conceptos de lo que había anunciado al país este viernes, junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El Presidente habló también de la candente negociación en marcha por la renegociación por la deuda externa, de floja adhesión de bonistas inicial, y sobre su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Me pone muy mal que en Argentina todos somos un poco economistas​", ironizó Alberto sobre las críticas que recibe de quienes sostienen que la cuarentena provocará daños todavía más serios a la economía, remarcando que seguirá "defendiendo la salud y la vida de los argentinos". Respecto a esta cuestión, prosiguió: "En verdad economistas son muy pocos, pero nos plantean los dilemas y todos dudan. La cuarentena es compleja. Pero que la solución sea salgamos de la cuarentena porque nos espera una economía pujante es falso. Les decía a los que les toca salir porque son trabajadores esenciales presten atención porque al mundo al que salen es otro mundo". "Los objetivos que nos hemos propuesto van saliendo. No hay que dejarse llevar por las voces que siempre aparecen y hay que seguir trabajando", insistió.

Y agregó: "La conferencia de ayer. Un poquito sí (enojado) me parece una gran irresponsabilidad, no se puede jugar. Todos sabemos que la economía del mundo se ha paralizado, y es una economía dada vuelta. Ves los porcentajes de deuda europeos y te impactan. Todos tienen deudas superiores al 100 o 110% de su PBI. Vayan a Brasil y vean los ejemplos. El caso de Suecia, me decían. Y me puse a ver, tiene 3 mil muertos en un país de 10 millones de habitantes. Tendríamos que tener más de 13 mil muertos. Esta gente que habla así ¿No les pesan los muertos? Yo sufro, la paso mal".

El curso de la cuarentena

Las frases salientes que dejó en su entrevista con Cheque en Blanco:

“Si era verdad que sin cuarentena la economía funcionaba bien, ¿por qué pasan cosas como las de Estados Unidos?”

“Nos dimos cuenta de que había 10 millones de argentinos que no recibían nada porque el Estado argentino no los registraba”.

"En Argentina somos todos economistas".

“El Banco Central hizo un enorme esfuerzo en este tiempo. ¿Es suficiente? No, no es suficiente".

“Lo que ha pasado en el barrio Padre Mugica o 1-11-14 y en los geriátricos es que la cercanía de la gente facilita muchísimo el contagio”.

“Todo lo que hicimos frente a la pandemia está fundado en la razón. Aplicar la razón salva vidas”.

Renegociación de la deuda

"Me está esperando Martín para desayunar. Esto es una negociación con personajes singulares. Vamos a ver bien cuántos aceptaron la oferta, quiénes presentaron contraoferta. Yo espero que entiendan, tengo mucha firmeza en lo que hemos propuesto. Esta vez tenemos una suerte de aval del FMI. Nuestra propuesta guarda en un 100% el criterio de sostenibilidad que el FMI ha propuesto”.

“Nadie quiere caer en default. Tanto, que hacemos una oferta para no caer”.

"Son muy ingratos con lo que nos toca pasar. En el megacanje les metieron bonos que no les iban a pagar y no abrieron la boca. Yo no te meti en ese problema, te metiste solo, todos los días mirabas las cuentas públicas y sabías que no te iban a pagar. La primera vez que me reuní con el FMI, siendo candidato, les dije que van a tener que rendir cuenta porque han incumplido el estatuto, le han prestado dinero a un gobierno para que se sostenga y no a un país para que progrese. Todos los empresarios vieron eso y siguieron comprando los bonos. Tenemos una oportunidad maravillosa de hacer un mundo más justo y más equilibrado".

"Es una oferta en que los acreedores no pierden, solo ganan menos. El capital prácticamente queda intacto. En intereses, la tasa promedio del total de bonos da más o menos 7 puntos y lo estamos bajando a 2. Pero te pago 2 en un mundo que paga cero. Si yo le pago a cualquier precio no vamos a comer nosotros y no vas a tener la pilcha para entrar al Jockey. Es un problema de una perversa cultura del empresariado argentino. Hay una parte que están colaborando. Pero leo cosas con esa dependencia intelectual que tienen con los centros de poder".

“Este mundo que concentra la riqueza en tan pocos y distribuye la pobreza entre millones no sirve para nada”.

“No se trata de hacer un sistema socialista, sino un mundo con más justicia social”.

“Puede haber contraofertas por la deuda en los próximos días. La negociación sigue”.

“Espero que esta vez los acreedores entiendan y nos acompañen”.

La relación con Cristina Kirchner

“Con Cristina un día nos dimos cuenta de que nuestro distanciamiento solo había generado que Macri fuera presidente”.

“El vínculo con Cristina es un muy buen vínculo”.

“Cuando nos reunimos con Cristina es para evaluar cómo funciona el gobierno. Cristina tiene mucho para aportar porque tiene ocho años de experiencia como presidenta. Yo llevo cuatro meses”.

Bancos y sistema financiero

“Toda mi vida he dicho que el sistema financiero argentino le presta plata a quienes les sobra plata”.

“Hay que corregir conductas del sistema bancario”.

La crisis mundial causada por el coronavirus

“El otro día leí una nota rara sobre cómo habían actuado los líderes ante la pandemia. Y rescataban la actuación de las premieres mujeres. Y me ponía a mí como una rara avis, como un hombre que actúa como una mujer. El liderazgo valioso es el que recupera la solidaridad”.

“El liderazgo no es amarrocar capital. Es tener sentido de protección del otro”.

“Pedí que frente a la pandemia, por cuestiones humanitarias, se terminaran los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela, y no encontré respuesta. Macron me dijo que yo tenía razón”.

"Como consecuencia de la pandemia volvimos a las recomendaciones del siglo pasado. Volvimos a las casas. Las imágenes satelitales te muestran cómo se limpia el mundo. Y empezás a pensar en el cambio climático. La discusión es siempre los combustibles fósiles, y el precio hoy es nada. Decían que si dejábamos de usar combustibles fósiles iba a caer el PBI mundial 4 puntos, viene el coronavirus y te hace caer el PBI 10 puntos. Cuánto debate de ese tipo tuvimos que ahora podemos evitar".

