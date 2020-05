La adhesión fue menor a la esperada y se estira la negociación con los acreedores

por Patricia Valli

“Seguimos siendo flexibles, se considerará cualquier combinación de intereses o reducción de capital, período de gracia y extensión de vencimientos que esté alineada con los análisis de sostenibilidad de la deuda del Gobierno de Argentina y del FMI”, dijo el ministro Martín Guzmán en el día del cierre de la oferta para el canje de deuda.

A las 6 pm hora de Buenos Aires cerró el plazo para entrar y aunque no hubo números oficiales, en el mercado estimaron que la aceptación fue más baja de lo esperado: en algunos casos hablaron de un 15% o 20%. Los más optimistas aseguraron que estuvo entre el 25 y 30%.

El Gobierno espera una contrapropuesta de los acreedores que todavía no llegó. Los que entraron a los canjes del 2005 y 2010 no presentaron contraoferta, según indicaron fuentes del grupo ad hoc a PERFIL. En cambio, lanzaron un sitio web para difundir su posición y seguir sumando integrantes.

Uno de los fondos que fueron señalados esta semana, Blackrock, volvió a la negociación, según aseguraron desde el Gobierno.

Los números oficiales serán analizados esta mañana por Guzmán y el presidente Alberto Fernández, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía. La negociación sigue abierta y los funcionarios tienen hasta el lunes para oficializar que la oferta de canje sigue en pie ante la SEC, la Securities and Exchange Commission que regula el mercado en Estados Unidos. Cuando le preguntaron por el tema, el Presidente señaló que hablaría del asunto esta mañana con Guzmán. "Ahí me voy a enterar de cómo va eso", señaló en el anuncio de la extensión de la cuarentena que hizo este viernes 8 de mayo desde la Residencia de Olivos.

Para los analistas, el Gobierno parece “enfrascado en su propuesta”. Los bonistas esperan que el Gobierno mejore la propuesta y Guzmán insistió mucho esta semana en que cualquier retoque debería dejar como resultado final que la “sustentabilidad”: que el acuerdo se pueda pagar, para no volver a estar contra la espada y la pared en el futuro.

La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 22 de mayo: ese día vence el plazo de gracia por los intereses de tres bonos globales que el Gobierno tendría que haber pagado el 22 de abril y no lo hizo. En caso de que no se paguen, la Argentina volverá a entrar en default.

“Si no afloja y cede el Gobierno, no hay muchas chances de llegar a ningún acuerdo. Hay q hacer lo que típicamente se hace en estas situaciones. No inventar nada nuevo. Ecuador es un ejemplo de cómo debería ser el proceso”, indicó Leo Chialva de Delphos.

Del otro lado, economistas como Jeffrey Sachs, consideraron excesivas las tasas de interés que esperan los bonistas en un momento donde los rendimientos globales en dólares se acercan a cero.

Local. El Ejecutivo busca cambiar títulos por US$ 65 mil millones emitidos bajo ley extranjera. Parte de esos bonos estaban en manos de fondos locales. En el mercado interno, la aceptación habría rondado el 70% pero buena parte de esas tenencias estaban en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses, que en las últimas semanas también se dedicó a aspirar títulos del mercado. La recomendación de los brokers fue “entren al canje o venden los bonos”, en un mercado donde se contaba con la intervención de los organismos oficiales para hacer esas compras.

En la semana, Guzmán cosechó el respaldo de un centenar de economistas internacionales, encabezados por el Nobel Joseph Stiglitz, y ayer se sumaron unos 200 economistas locales.

Hasta el ex 10 de la Selección Argentina, Diego Armando Maradona, emitió su respaldo a la posición del Gobierno. “Hoy nuestro país está viviendo un momento muy difícil. No sólo por el Coronavirus, sino también porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar (...) Fuerza, Alberto Fernández! Vamos, Martín Guzmán”, escribió en Instagram para acompañar la foto que se sacó con el presidente y el ministro, que es hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, el club que dirige Maradona y que, por el coronavirus y la suspensión del torneo de fútbol local, se salvó del descenso.

Club de París no, FMI sí

Esta semana, en tanto, el Palacio de Hacienda decidió no pagar un vencimiento por US$ 2.100 millones con el Club de París. El mes pasado Guzmán había presentado un pedido para postergar el pago por un año, hasta el 5 de mayo de 2021. PERFIL consultó al Ministerio de Economía en reiteradas oportunidades acerca del pago que vencía esta semana. Guzmán admitió que el desembolso no se realizó en una entrevista con una agencia internacional de noticias. Según publicó el viernes el diario BAE Negocios, el ministro recibió una carta del grupo de acreedores donde “le exige al Gobierno que cierre un acuerdo con el Fondo Monetario antes de aceptar aplazar los cobros”. El Gobierno eligió no difundir el contenido de la misiva.

La negociación con el FMI está vigente pero todavía no hay acuerdo por un nuevo programa. Para Guzmán, los pagos al Fondo deberían volver “cuando la Argentina esté en condiciones de acceder a los mercados internacionales de deuda a tasas razonables” según indicó esta semana en un webinar de la Universidad de Columbia.

Esta semana, en tanto, el Gobierno decidió pagar un vencimiento con el Fondo. “El país realizó un pago de intereses trimestral de US$320 millones a principios de esta semana, según dos personas con conocimiento directo del asunto”, indicó la agencia de noticias Bloomberg. La información fue confirmada por voceros del Banco Central. Ayer la titular del Fondo Kristalina Georgieva reiteró que espera un resultado favorable de la negociación de deuda.