Un intendente amenazó a una enfermera que pidió barbijos y luego la acusó por violencia de género

El intendente de Recreo, en la provincia de Catamarca, está envuelto en una fuerte polémica luego de que se difundiera un audio en el que discute con una enfermera que le pidió barbijos para trabajar. Tras la divulgación de la conversación, el jefe comunal aseguró que la va a denunciar penalmente por grabarlo a escondidas y hasta la acusó de violencia de género.

Luis Polti tomó la decisión de sancionar a la enfermera Paula Nieto por el reclamo de más medidas de seguridad en medio de la pandemia del coronavirus. La trabajadora municipal grabó el momento de la discusión con el jefe comunal.

"Me vas a dejar hablar a mí porque yo soy el intendente", inicia el audio a lo que la enfermera responde "sí, dale". "No me faltes más el respeto delante de la gente como lo hiciste anoche. De ahora en más, a mí no me contestes así", sigue.

"No, escúcheme", dice la trabajadora pero es rápidamente interrumpida por el intendente: "Me estás gritando, no me levantés la voz. Te estoy diciendo a vos, que vos no sos quien (ella aclara que no está gritando) para venirme a decir todo lo que vos me has dicho a mí. Vos tenés tu directora. No me digas más nada. Entendé que yo soy el intendente y esperá que termine de hablar".

En ese momento, la enfermera dice que su voto también lo ayudó a ser jefe comunal. "No me importa si me ayudas vos o no. Vos no me vas a faltar el respeto delante de la gente. Y me seguís faltando el respeto. Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si seguís a cargo. Vos no estás más en esta área. Fijate dónde la vas a poner. Acá no trabajás más. Si tiene categoría le bajás la categoría", sentenció.

Tras la divulgación del audio, Luis Polti diálogo con el medio “Radio Juventud” y realizó un polémico descargo en el que no solo adelanto sanciones a la empleada y que va a abrir una causa penal por grabarlo a escondidas sino que hasta dijo que sufrió violencia de género.

Ante la consulta del periodista si lo que sucedió fue violencia de género, el intendente dijo: "Con una mano en el corazón. ¿Hay violencia de género? Es ella la que me grita a mí, me falta el respeto, yo en todo momento le pido que no me falte el respeto. El único que sufrió violencia de género soy yo por todas las cosas que me dice, porque en todo momento me grita y no me deja hablar”.

En esa línea, aseguró que por ley no se puede grabar las palabras de un funcionario: "Incurrió en el peor delito que puede haber incurrido, grabarme. Hay una ley que nos ampara que dice que no se nos puede grabar. Yo eliminé las cámaras de acá, no podemos tener cámaras donde uno se reúne con los empleados”.

“Y peor, si ella cree que los medios provinciales le están haciendo bien, al contrario, le están haciendo mal porque de ahí saco todas las capturas para iniciarle a ella una acción penal”, continuó el intendente.

Asimismo, aseguró que a la enfermera “se la sancionó con tres días por faltar el respeto a un funcionario público. Ya tenía apercibimientos anteriores porque es una persona muy conflictiva. Ella tiene tres trabajos, estaba acostumbrada a no venir a trabajar y de un día para otro tuvo que venir a trabajar en la municipalidad”.

Polti negó que no exista dotación de barbijos para los empleados sanitarios: "Ella aduce que no hay barbijos, que no hay alcohol en gel, que no hay nada pero fíjense en cualquier camioneta del Municipio y se encontrará con una caja, con 250 barbijos cada una, alcohol en gel y alcohol puro”".

El intendente comentó que la enfermera ya fue notificada de la sanción y que “ahora vamos con una sanción más grave, que es haberme grabado porque estábamos presentes cuatro funcionarios, tres varones, una mujer y ella. La grabación es de ella, tengo testigos que ella me grabó”.

Además, consideró que “sale queriéndose hacer la víctima, porque para hacerse la víctima estamos todos chochos, para pegarle al pobre tonto del intendente de Recreo, estamos todos juntos”.

“Después que pase la suspensión, me voy a sentar a conversar con sus directores para que ellos digan qué van a hacer con ella y cómo seguirá todo”, concluyó.

