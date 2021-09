Corte Suprema: Mauricio Macri acusó a Horacio Rosatti de tener un "sesgo anticapitalista"

En medio de la disputa interna en la Corte Suprema de Justicia por la elección a presidente del máximo tribunal, el expresidente Mauricio Macri se metió en ese debate y le bajó el pulgar a Horacio Rosatti, uno de los principales candidatos a presidir la Corte, a quien el propio Macri llevó al máximo tribunal. "Él ha votado siempre con sesgo anticapitalista y creo que no es bueno", afirmó.

El actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, adelantó que el cambio de presidente se hará antes de fin de mes y las versiones indican que Horacio Rosatti es el candidato para reemplazarlo. Tanto Rosenkrantz como Rosatti fueron los dos jueces que llegaron al máximo tribunal con polémica, ya que fueron designados por decreto por el propio Macri.

Si bien fue elegido por él, el exmandatario le soltó la mano y dejó fuertes críticas contra el juez: "Respeto su honorabilidad, pero tiene un sesgo ideológico que no me gusta".

En la entrevista en LN+, le preguntaron qué le parecía la elección en la Corte. Primero dijo que no quería opinar, pero luego criticó a Rosatti: "De eso no tiene que opinar ni el presidente actual y menos un expresidente. Eso lo dicen los miembros de la Corte. Yo recomendé dos personas para la Corte y el Senado las votó, ahí van".

Operación Rosatti: ¿nuevo presidente de la Corte Suprema?

Sobre lo que dijo en su libro, de que se arrepintió de elegir a Rosatti para el máximo tribunal, manifestó: "Respeto su calidad y honorabilidad, pero él ha votado siempre con sesgo anticapitalista y creo que no es bueno. Para el desarrollo de la Argentina hay que valorar el empleo privado de calidad y no seguir apostando al atropello del estatismo, de los impuestos".

Cuando le preguntaron si cree que Rosatti es anticapitalista, respondió: "No, no digo eso, pero ha tenido fallos que han tenido ese sesgo". "No tengo relación con ninguno. Cuando fui presidente con el que más tuve relación fue con Ricardo Lorenzetti que era el presidente de la Corte. Con los demás no, prácticamente no he tenido relación. He querido mantener una lógica distancia".

Rosenkrantz afirmó que en la elección a presidente de la Corte "no influyen medios ni política"

Macri: "El kirchnerismo fue golpista de mi gobierno desde el primer día"

Por otro lado, el expresidente apuntó al oficialismo: "El kirchnerismo fue golpista de mi gobierno desde el primer día. Ellos vivieron con bronca que termináramos el gobierno. Lo peor del kirchnerismo y el populismo es la destrucción del valor de la palabra, de la información, porque ahí no hay más vínculo entre las personas. No hay más aprendizaje. Todo el kirchnerismo hace un culto de pelearse con los datos".

"Combaten deliberadamente la libertad. Por eso festejan el éxodo de empresas y de jóvenes. Sienten que todos esos que se van no comulgan con sus ideas", dijo.

Sobre las PASO, definió: "Necesitamos poner un límite en 2021 para que no sigan en esta destrucción masiva que han hecho".

Asimismo, también apuntó contra Facundo Manes, rival de Diego Santilli en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires: "Tiene una idea un poquito alejada de la realidad".

Cuando le consultaron sobre Javier Milei, definió: "Yo comparto las ideas sobre la libertad, soy profundamente liberal. Pero Milei a veces cruza la raya entre liberalismo y anarquismo. Me parece que en las formas va más allá de donde debería ir, es un poquito violento".

