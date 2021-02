Covid-19: Santiago Cafiero dio negativo en el PCR pero no estará en la Asamblea Legislativa

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó este sábado 27 de febrero que dio negativo su test de coronavirus y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien ayer dio positivo en Covid-19.

"Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso", indicó Cafiero esta tarde en su cuenta de Twitter.

"Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención", agregó.

A contramano de la convocatoria opositora 27F, Alberto Fernández pide no marchar el 1º de Marzo

Ayer, Cafiero había informado que por haber compartido actividades con la ministra Vizzotti se encontraba realizando el aislamiento recomendado.

Una Asamblea Legislativa diferente en plena pandemia

El presidente Alberto Fernández dejará inaugurado este lunes el 139 período de sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje ante la Asamblea Legislativa, en un escenario atípico y sin invitados con motivo de las normas sanitarias de prevención por la pandemia de coronavirus.

Con eje en las metas previstas por su administración para dar impulso a la reactivación de la economía, en un año que volverá a estar marcado por la pandemia, el Presidente dará su tercer mensaje ante la Asamblea Legislativa a partir de las 12 desde un recinto de la Cámara de Diputados en el que no habrá invitados especiales ya que buena parte de los legisladores seguirá las instancias del discurso de manera virtual.

También será atípico en las inmediaciones: el Presidente agradeció hoy -a través de Twitter- a las organizaciones políticas y sociales que convocaron a una movilización en las calles, pero pidió que su mensaje sea seguido "en forma remota" ya que la pandemia de coronavirus "aún nos ataca".

Por primera vez en la historia legislativa, los gobernadores no estarán en el recinto de sesiones y deberán seguir las instancias de la Asamblea a través de las cámaras que se dispondrán en el hemiciclo.