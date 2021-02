Cristina Kirchner cumple 68 años: cómo fue su "pobre" infancia en La Plata

Poco se conoce de la infancia de la vicepresidenta Cristina Kirchner que cumple 68 años este viernes 19 de febrero. Solo algunos investigadores lograron recopilar algunos datos de cómo fue la vida de la ex presidenta en La Plata, antes de conocer a Néstor Kirchner y mudarse a Santa Cruz, donde inició su carrera política.

Durante el fin de su segunda mandato, en un acto de entrega de viviendas, Cristina Fernández recordó su pasado más humilde, pese a que no solía ni suele hablar demasiado del tema: "Me impactó eso de pensar todas las mañanas cuando se levantan si el propietario no les va a renovar el alquiler o les va a pedir mucho más y no lo van a poder pagar. Lo digo porque me tocó vivirlo cuando era muy chiquita, tendría dos años apenas”.

"Durante la época peronista había una ley de alquileres que no permitía el desalojo de los inquilinos. Lo primero que hizo el golpe de la Revolución Libertadora fue desalojar esa casa, y recuerdo que nosotros tuvimos que desalojar la casa en que yo había nacido, en 4 y 32, por esa medida", recordó.

En 2009, PERFIL recorrió los barrios de su infancia y entrevistó al periodista José Ángel Di Mauro, quien en 2004 publicó la biografía Cristina K, la dama rebelde. Durante un año investigó vida pública y privada de la entonces senadora. Su infancia, su adolescencia, sus temores, el amor antes de Néstor Kirchner y su militancia.

Aquellos años de pobreza que CFK prefería silenciar

Tras ser desalojada de esa primer hogar, Cristina vivió su infancia en la casa en Tolosa, ubicada en 522 bis entre 7 y 8. Es una vivienda con rejas blancas en una zona residencial y con ambiente pueblerino. Allí vivió su madre, Ofelia Wilhelm, hasta su muerte en 2019.

La primera la hizo en la escuela Dardo Rocha, con la típica estructura de institución estatal, después estudió en el colegio secundario "Nuestra Señora de la Misericordia" -sobre Avenida 4 entre 44 y 45-. Finalmente, Cristina estudió Abogacía y comenzó a militar en el peronismo en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ubicada en Avenida 7 Nº776

“Jugaba muy bien al truco. Era la mayor actividad en las horas libres: fumar y jugar al truco. Dar vuelta los bancos y hacer el 'pica pica'. Ella se destacaba porque mentía muy bien”, comentó Di Mauro. Y destacó que Cristina “tuvo una vida absolutamente normal, de ir a bailar a los boliches de entonces: Macondo, alguno otro del centro de La Plata”. En lo que a política se refiere, “tenia gran afinidad con su abuelo quien fue el primero en hablarle del tema Evita”.

En cuanto a la relación con sus padres, el periodista comentó que con su madre “se sacaban chispas” y con su padre “tuvo una relación que podría haberse hecho un festín un psicólogo”.

Antes de enamorarse de Néstor Kirchner, en su adolescencia Cristina estuvo de novia con el rugbier Raúl Cafferata, quien practicaba ese deporte en el club San Luis y le abrió las puertas a otro mundo: “Fue un ambiente que conoció, que le gustó mucho”.

Para la periodista Laura Di Marco, también autora de una biografía sobre la Presidenta (Cristina Fernández, la verdadera historia), CFK ”fue realmente pobre en sus primeros años” y contó cómo el dinero y la necesidad de estatus social marcaron su adolescencia.

“Dejó de ser pobre cuando ingresó Fernández a su vida”

“Durante años Cristina Kirchner se vendió como una chica de clase media pero si investigás su pasado parece que su vida comenzó a los 15 años ya que no hay demasiados datos de su niñez. Nació en una casa muy humilde y precaria que no tenía cloacas en la calle 4 y 32 en Tolosa donde vivía con su madre Ofelia Wilhelm, su tía Noemí y su abuelo Carlos Wilhelm. Realmente eran pobres. Su abuelo -a quien llamaban El Negro- fue obrero de un frigorífico”.

Según la autora, escondió este pasado durante tanto tiempo “porque le daba vergüenza contarlo. Siempre hizo referencia a su paso por el colegio Misericordia de La Plata, pero nunca habló de su primera escuela”.

En 2011, durante un acto recordó en público que su padre Fernández "era colectivero". Fernández fue uno de los 23 socios que dieron inicio a la compañía, y su crecimiento en la empresa se dio a la par de los demás. Durante muchos años trabajó como chofer, hasta que llegó a ser dueño de tres colectivos y, una vez formada la cooperativa, cobraba el monto correspondiente a su cuota parte.

“No le gustaba hablar de su padre porque era colectivero”, comentó su compañera Graciela Balassini a la periodista Olga Wornat, autora de una biografía de la presidenta.

Cristina fue a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) donde realizó sus estudios de abogacía tras cursar el primer año de la carrera de Psicología. En la universidad conoció a Néstor Kirchner, con quien se casó poco tiempo después de haberse conocido el 8 de mayo de 1975 en La Plata. Tuvieron a su primer hijo, Máximo (1977) y después a Florencia (1990).

Ambos comenzaron a militar en la Juventud Peronista. Antes, Néstor militó en el FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional) pero ambos se oponían a la lucha armada, por lo que no habrían sido apuntados por la dictadura militar. De todas maneras, Cristina y Néstor fueron detenidos junto a un grupo de amigos, en 1976, en Río Gallegos, cuando estaban de visita.

“Durante el mes que estuvimos presos, toda la familia Kirchner se movió mucho para ayudarnos. Eso nos protegió. Me acuerdo que hacía ejercicios y hablaba con las otras presas. Me hacía compinche. Una de ellas estaba ahí porque había envenenado al marido con cianuro que le puso en el mate y otra, que había sido violada, asesinó a cuchilladas al violador. Sabían que me faltaba poco para recibirme de abogada y me pidieron consejos para sus defensas”, relató Cristina en la biografía “oficial” escrita por la periodista Olga Wornat

Luego, la familia Kirchner movió sus contactos en la provincia y logró que los detenidos sean liberados. En medio del proceso militar, Cristina y Néstor decidieron irse a vivir definitivamente a Santa Cruz, desde donde forjaron su fortuna y carrera política.

