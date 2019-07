Cristina Kirchner en Mendoza: "Sorry, pero con la comida estamos como Venezuela"

La expresidenta Cristina Kirchner sigue recorriendo el país para presentar su libro "Sinceramente" y, de paso, hacer campaña para las elecciones. En este caso fue el turno de Mendoza, la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos estuvo en la ciudad de San Martín y volvió a hablar de los alimentos tras la polémica por las marcas "Pindonga" y "Cuchuflito". "Sorry, pero con la comida estamos como Venezuela", sentenció.

El 11 de agosto se realizarán las Primarias Abiertas Obligatorias y Simultáneas (PASO) y la actual senadora nacional mostró "mucha esperanza (de ganar), porque las sociedades no se suicidan". En esa línea, cuestionó con acidez el programa del Gobierno "Precios Esenciales" e hizo hincapié en el tema de "la comida" y "los productos que escasean".

La dirigente sostuvo que "si esto sigue cuatro años más no van a quedar ni pasas de uva" y agregó: "Que la gente no pueda comer en un país como Argentina es maltrato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas".

"¿Se acuerdan que decían que si seguíamos nosotros íbamos a ser Venezuela? Sorry, pero hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela", agregó la compañera de fórmula de Alberto Fernández durante su presentación.

La senadora nacional aprovechó la polémica por su frase sobre las marcas "Pindonga" y "Cuchiflito" para hacer hincapié en la temática de los alimentos y los "productos que escasean", según dijo, en el programa "Precios Esenciales" del Gobierno.

"Salieron todos a hacer una defensa de no se sabe qué cosa. Porque la verdad es que cuando uno ve que gente que puede pagar una buena leche sale a defender que los demás tengan que contentarse con algo que no sea leche, es muy egoísta", disparó. En este sentido, preguntó retóricamente si "los hijos del Presidente (Mauricio Macri) y de la gobernadora (bonaerense, María Eugenia Vidal) toman leche que no es leche". "Seguro toman leche de la buena", siguió.

Además, sostuvo que el Gobierno "recicló" el programa "Precios Cuidados" de su gestión con el nombre "Precios Esenciales" y, con ironía, señaló: "Será por eso que decía El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Todo con esta gente es invisible, hasta la comida".

En el mismo tono, mientras mostraba un artículo periodístico para comparar los precios de la tapa de asado del programa implementado por su gestión y los del Gobierno de Mauricio Macri, lanzó: "¿Se acuerdan del asado?".

El discurso de la candidata a vice fue una sucesión de frases explosivas. "Te venden en precios esenciales harina, arroz, polenta y fideos como si eso fuera lo único que podés comer por ser pobre", cuestionó. "No creo en ese tipo de Argentina y sociedad. No es de católicos, ni de cristianos", resumió, sin entrar en más detalles.

Al referirse a las expectativas frente al proceso electoral, la postulante a la Vicepresidencia afirmó: "Tengo mucha esperanza, porque creo que las sociedades no se suicidan. No imagino cuatro años más con estas políticas".

Por otro lado, Cristina Kirchner consideró que en 2015, cuando Macri se lanzó a la carrera presidencial, hubo una "campaña pica sesos de los medios de comunicación".

"Yo pensé que con el desendeudamiento que les dejamos, con los medios que trabajaron para favorecer el triunfo de Macri y con el changüi que tiene un gobierno asumido por las expectativas, tenés que ser muy malo para chocarla toda, pero...", disparó. Por último, indicó: "Me pregunto si la chocaron toda o hicieron lo que vinieron a hacer".

La precandidata visitó Mendoza como parte de la gira de presentación de su libro, que viene funcionando como una herramienta de campaña para recorrer el país. En esta oportunidad, la dirigente aprovechó la ocasión para respaldar la candidatura de su colega en el Senado Anabel Fernández Sagasti, a la Gobernación de Mendoza.

