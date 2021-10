Cristina Kirchner cruzó a Mauricio Macri porque dará clases en Estados Unidos: "No sé si reírme o llorar"

La vicepresidenta Cristina Kirchner no dejó pasar la oportunidad de cruzar a Mauricio Macri tras conocerse la noticia de que el ex presidente dará clases en Estados Unidos. “La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia” señaló la ex mandataria esta tarde en Twitter al compartir una foto con la noticia.

Este miércoles se supo que Mauricio Macri dará clases de economía en la Universidad de Internacional de La Florida. Esto surge a partir de una invitación que recibió de parte de Carlos Díaz-Rosillo, ex asesor de Donald Trump y miembro directivo de la Universidad. En la carta, el estadounidense sostuvo que “su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos”.

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

En paralelo, el ex presidente fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores Martín Bava para el jueves 8 de octubre. Esto es en la causa que investiga un presunto espionaje ilegal del Gobierno de Cambiemos a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Sobre esto, aun Macri no fue notificado porque no se encontraba en su domicilio.

La encargada de recordarlo fue la vicepresidenta en el tuit en el que compartió la noticia de esta tarde y recordó al expresidente sus compromisos pendientes en la Justicia argentina. En la bajada de la noticia que compartió Cristina Kirchner se lee: “Mañana lo esperan en una indagatoria, pero no se presentará”.

