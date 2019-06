Cristina pidió permiso judicial para volver a Cuba a visitar a su hija

por Cecilia Devanna

La ex presidenta y actual precandidata a vice, Cristina Kirchner, pidió ayer autorización a la Justicia para viajar a Cuba a visitar a su hija, Florencia. La joven está en ese país desde fines de febrero pasado, tratándose por problemas de salud. La presentación de la ex mandataria se realizó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que tiene a su cargo el juicio por el presunto direccionamiento en la obra pública en favor de Lázaro Báez, en la que Cristina está en el banquillo de los acusados por primera vez.

El pedido de viaje es para entre el 2 y el 10 de julio, tras el cierre de listas y cuando no se espera que haya audiencia del debate. Las jornadas de juicio son los días lunes y el 8 de julio será feriado puente.

Serán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso quienes deberán decidir si aceptan el pedido. Previamente le solicitarán opinión al fiscal del juicio, Diego Luciani, quien ya se opuso ante el pedido anterior de la ex mandataria, a fines de abril pasado.

Cristina enfrenta un agitado panorama judicial. El jueves sumó su decimotercer procesamiento, en el marco de la cartelización de la obra pública, vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas que instruye Claudio Bonadio. La ex jefa de Estado tiene siete pedidos de prisión preventiva y cinco casos elevados a juicio oral y público.

Por su parte, su hija Florencia, acusada en los casos Hotesur y Los Sauces, viajó a Cuba con autorización judicial en febrero. Debía volver inicialmente en marzo y luego se le dio una prórroga hasta abril, plazo en el que tampoco regresó. La Justicia reclamó su historia clínica y por el momento, sin precisiones sobre su posible vuelta al país, continúa viviendo en La Habana.

Respuesta. La ex presidenta viajará el martes a Santiago del Estero, donde compartirá su primer acto de campaña en el interior del país. Será su segunda presentación en público desde que anunció su candidatura a la vicepresidencia junto a Alberto Fernández, tras el acto que compartieron en Merlo el 25 de mayo pasado. En el centro de convenciones y exposiciones Forum de la capital santiagueña hará la presentación de su libro Sinceramente, que se convirtió en un verdadero suceso de ventas.

Ayer, Cristina se refirió en Twitter a la situación judicial que enfrenta en los tribunales federales de Retiro. “Al igual que en 2017, Cambiemos con Comodoro Py arman un ‘cronograma’ judicial que va de la mano del calendario electoral”, escribió. Y lo acompañó con un video que publicó Unidad Ciudadana titulado “La campaña judicial ya arrancó”.