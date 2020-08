Daniel Gollan: "Gran parte del personal de bares que van a abrir en Capital viven en el Conurbano"

Daniel Gollan, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre la situación epidemiológica por el coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sostuvo que en la última semana "crecieron los contagios en AMBA y en todo el país" y manifestó preocupación por la apertura de bares en la Ciudad: “Gran parte del personal de los bares que van a abrir en Capital viven en el Conurbano".

"La ocupación de camas está aumentando a una velocidad que comenzó a ser preocupante de nuevo. El propio Gobierno de la Ciudad hizo estudios y determinó que por cada caso que detectan puede haber diez que no los detectan", dijo el ministro de Salud este lunes 31 de agosto en diálogo con Radio 10.

Respecto de la decisión del gobierno de la Ciudad de avanzar con más aperturas y permitir que los bares incorporen la atención de mozos para recibir a clientes con el servicio de mesa al aire libre, Gollan reiteró que el problema es que en el Área Metropolitana inciden las decisiones que se toman en el ámbito porteño. "Gran parte del personal que trabaja en los bares que van a abrir viven en el Conurbano. Volvemos a insistir: esta es una sola zona económica, todo repercute e incide", manifestó.

En otra entrevista que brindó este lunes al programa Navarro 2023 , que se emite por El Destape Radio, Gollan agregó que “en condiciones normales, tres millones de personas del Conurbano van a trabajar todos los días a Ciudad. Epidemiológicamente es una sola cosa”, e insistió en su desacuerdo con las flexibilizaciones en la Ciudad: “Hay que intentar ser lo más homogéneo posible. No hay una disminución de casos en ningún lugar".

En la última semana, apuntó, “crecieron los contagios en la zona AMBA y en todo el país”. “Estamos en una meseta alta y no tan meseta en la última semana”, dijo. “A mi nadie me va a convencer que la semana pasada hubo menos casos que la semana anterior ni en la Provincia ni en la Ciudad de Buenos Aires. Los números objetivos dicen que aumentó en todos los casos”, opinó en línea contraria con lo que señaló el ministro de salud de la ciudad, Fernán Quirós.

El funcionario de Axel Kicillof expresó que “hay una situación de circulación fuerte del virus” y explicó que “el tiempo de duplicación es más grande en la zona AMBA que en las ciudades donde recién ingresa el virus en forma comunitaria y provoca un gran crecimiento porque no hay casos previos”. “El Conurbano bonaerense tiene 13 millones y medio de habitantes y las interacciones con todo el resto del país y de la provincia son enormes”, agregó Gollan.

El cuanto al sistema sanitario, el ministro dijo que “está soportando bien pero con un estrés extremo, no sólo en las camas sino en los profesionales”. Esto, dijo Gollan, se debe en gran parte a que “trabajar en el contexto del virus es de un desgaste físico y psicológico terrible, eso es lo que a veces no se entiende”.

Consultado respecto de por qué si los contagios crecieron en la última semana se siguen sosteniendo las mismas medidas, el jefe de la cartera de Salud provincial se refirió a la situación económica. “Hay presiones que vienen de necesidades económicas, hay sectores que necesitan trabajar. Esto de las juntadas y las reuniones tienen una cuestión social, uno lo entiende, pero no son prioritarias. Nos molesta sinceramente un poco no solo que se permita abrir, sino que hay gente que no entiende el sufrimiento que le está causando a otros”, sostuvo.

En la provincia, dijo el ministro, en lo que va de la pandemia ya fallecieron 57 médicos y enfermeros que se infectaron con el virus. “Uno entiende que estamos en la primera línea de contacto, que hicimos un juramento y que es nuestra responsabilidad, pero también le pedimos a la sociedad que intente cuidarnos un poco. También pedimos que cuiden a sus seres queridos, a los jóvenes sobre todo”, pidió Gollan.

