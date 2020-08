A partir del lunes se podrá consumir en las veredas de los bares y cafeterías

Agustino Fontevecchia y Pablo Corso Heduan

Se extraña tomarse un café o una cerveza en alguno de los tantos bares y cafés de la Ciudad de Buenos Aires. Pasaron cinco meses pero ahora la mal llamada modalidad take-away plus podría ser habilitada la semana que viene. En este informe Pablo Corso Heduan se toma un café y te cuenta cómo será cuando puedan sacar las mesas a la calle.

Tomar un café en un tradicional bar o confitería de la Capital Federal es una de las pasiones de los porteños. Sin embargo, estas tradicionales escenas están desapareciendo producto de la extensión de la cuarentena.

Felipe Vessena de SurryHillsCoffee en diálogo con RePerfilAr habló sobre los cambios que tuvo que hacer en su negocio para adaptarla a la nueva modalidad. “La realidad es que cambió todo. Hoy nosotros tenemos una barra al frente que la usábamos para la gente, para que se siente y tome su café. Hoy convertimos esa barra en una vidriera en la que se pueden ver todos los productos que tenemos, excepto lo de cocina. Hemos reconvertido el negocio. En todas las mesas quitamos las sillas y hemos utilizado el espacio en función de la nueva modalidad de delivery digamos y de take-away”, dijo Felipe Vessena

Y remarcó que “mucha gente quiere hoy tomarse un café en la vereda, quiere aprovechar ese espacio y creo que la gente siente que es un espacio seguro así que estamos full preparados para que ni bien nos den la autorización salgamos a la vereda”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanzaría en la próxima semana con el denominado take away plus, que ya funciona en la localidada de San Isidro, lo que significaría un paulatino alivio para el sector gastronómico. Uno de los sectores más golpeados durante este aislamiento.

“La verdad es que desde entonces la pérdida gastronómica de facturación ha sido de un 75% a un 100% para algunos locales”, dijo Tali Bek Marelli de Americano Coffee & Kitchen. Y agregó que “poder volver a tener mesas afuera no solo está buenísimo desde un lugar de facturación sino también poder recobrar la esencia de la gastronomía. Es unir gente, estar con nuestros clientes y poder tenerlos cerca. Poder tener otro tipo de interacción que no sea solo por WhatsApp”.



