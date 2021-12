Daniel Hadad: "De la Rúa renunció cuando Gendarmería le dijo que no quería seguir reprimiendo"

Cuando renunció el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 20 de diciembre de 2001 ya era demasiado tarde, los minutos de Fernando De la Rúa en la presidencia de la Nación estaban contados. Hoy, a 20 años de entonces Daniel Hadad recordó los entretelones de ese capítulo: “De la Rúa renunció cuando Gendarmería le dijo que no quería seguir reprimiendo".

El periodista conducía “Después de hora” que se emitía a la medianoche por América TV y que tuvo picos de rating en las jornadas de diciembre de 2001. “Recuerdo que dos o tres horas antes de que De la Rúa presentase formalmente la renuncia, hablé con uno de los hombres que manejaba su comunicación y me dijo: ‘Se va’”, compartió el periodista en una entrevista a Cenital, realizada por los periodistas Iván Schargrodsky y Tomás Aguerre. El conductor contó que le trasmitieron: “La Gendarmería le acaba de decir que sus hombres están agotados y no quieren reprimir" y esto, según Hadad marcó el final definitivo del gobierno de la Alianza.

Aunque este tipo de sucesos no ocurren de la noche a la mañana hubo algunos hechos que fueron los detonantes para que De la Rúa no completara su mandato. Hadad también se refirió a una visita que el entonces presidente le hizo a George Bush en noviembre de 2001, en la que se esperaba que recibiera apoyo para que la Argentina no cayera en default, pero que, como el país de norte había sido golpeado recientemente por los atentados del 11 de septiembre, no se obtuvieron ni cerca los resultados deseados.

“De la Rúa viajó a Naciones Unidas estuvo treinta minutos con Bush para hablar de la urgencia que tenía Argentina para no caer en default, creo que había un vencimiento de 7 mil millones de dólares. Y, para Bush, que tenía la cabeza puesta en el 9/11, la Argentina era la prioridad 172 mil”, comentó Hadad. “En esa reunión, me cuentan, Bush le pregunta a De la Rúa si tenía algo más para decir que fuera urgente y todos pensaron que le iba a hablar sobre la deuda. Y le dijo: ‘Sí, necesitamos que nos permita la exportación de limones a los EEUU’. Eso habrá sido en la primera semana de noviembre. Cuando volvieron y alguien comentó esto en la UCR, la frase unánime fue: ‘Otra vez no vamos a terminar’”, detalló.

Sin embargo, según el periodista, la debacle de De la Rúa había empezado antes, cuando echó a Ricardo López Murphy, su ministro de Economía, al que reemplazó justamente por Cavallo y destacó que, sin duda, “lo peor de todo fue el momento en el que empezamos a ver que había muertos. Hasta ese momento era un problema político o económico o una crisis social. Acá ya era un tema de represión con muertos”.

La renuncia de Cavallo, el llamado al aire

El programa “Después de hora” fue el que transmitió en vivo y en directo que acababa de renunciar Domingo Cavallo, algo que se pedía a gritos luego de que implementara el “corralito”. Un dirigente radical llamó a Daniel Hadad al aire y le contó la novedad y decidieron trasmitirlo a la audiencia. "Señores, me acaban de informar que renunció Cavallo", dijo al aire.

Condena a funcionarios por la represión

Esta semana confirmaron la condena contra dos ex funcionarios del Gobierno de De la Rúa por la brutal represión del 19 y 20 de diciembre. El ex secretario de Seguridad del gobierno de Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos recibieron penas de 4 y 3 años respectivamente.

“Claramente, el gran ausente en el juicio fue Fernando De la Rúa, que murió impune con la mano amiga de la justicia que terminó sobreseyéndolo”, reflexionó María Arena, esposa de una de las víctimas fatales.

Los ex funcionarios del gobierno de la Alianza fueron condenados por las muertes de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y heridas a más de treinta personas. El tribunal también condenó al ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años en suspenso; y a Víctor Manuel Belloni, a dos años y nueve meses por “abuso de armas”. Otros cinco efectivos fueron encontrados culpables, mientras que seis policías fueron absueltos y dos sobreseídos.

El fallo también confirmó la condena contra el ex subcomisario Carlos José López, a cinco años y nueve meses de cárcel como “coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión contra Alberto Manuel Márquez en concurso ideal con lesiones en agresión”.

Domingo Cavallo, 20 años después

“Me aflige que lo que decidí el 3 de diciembre fue luego mal utilizado desde que nos sacaron a Fernando de la Rúa y a mí del gobierno. Lo transformaron en un pandemónium. Lo del 3 de diciembre, lo que se denominó el corralito, fue una restricción para retirar efectivo de los bancos. Pero la gente tenía disponibilidad de todo el resto de los ahorros por tarjeta de débito o por cheque”, aclaró Domingo Cavallo en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

“La única forma de eliminar el desempleo es con inversión. En esos últimos años de los 90 y los primeros años de 2000, por las circunstancias internacionales, por lo fuerte que estaba el dólar en el mundo, por lo altas que estaban las tasas de interés y por lo bajos que estaban los precios de nuestras exportaciones, no hubo suficiente inversión como para crearlo”, justificó.

El ex ministro de Economía señaló que “había deflación, los precios bajaban. Los salarios habían quedado altos respecto a los precios. En el sector público y para los jubilados de más de 500 dólares por mes, dispusimos una rebaja de los sueldos del 13%. Nos criticaron. Pero hay dirigentes políticos que no entienden de los temas que tienen entre manos. Cometen errores garrafales”.



RB/FL