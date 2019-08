De Birmajer a Giardinelli: "El kirchnerismo es un virus que corroe la inteligencia"

"El kirchnerismo es un virus que corroe la inteligencia", dijo el escritor Marcelo Birmajer al referirse a las declaraciones del intelectual Mempo Giardinelli, quien advirtió el lunes que en el Gobierno planea "enfrentamientos con muertos" y saqueos en supermercados. Entrevistado en el canal A24, Birmajer sin embargo minimizó esos dichos recordando que Giardinelli "le adjudicó el corte de luz del día del padre al imperio norteamericano". "Es irracional", opinó. "Mempo forma parte de un grupo intelectual que perversamente apoya la dictadura, la represión y el sin sentido".

"La izquierda originalmente era la defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hoy se ha convertido en apoyo a la República Islámica de Irán que asesina homosexuales, lapida mujeres, propone exterminar al pueblo judío, al estado de Israel….la izquierda hoy apoya a las únicas dos dictaduras hispano parlantes: Cuba y Venezuela", dijo Birmajer, quien reiteró su apoyo a la reelección de Mauricio Macri. "Hay riesgo de ser peores que Venezuela", agregó.

"Pichetto no me gusta como vicepresidente, pero es distinto al caso de Fernández: obedece la dirección política de Macri, él lo eligió; si Cristina no lo señalaba con el dedo, iba otro".

Birmajer explicó que su apoyo a Macri no se debe a ser oficialista, sino porque la opción Macri-Pichetto es "la menos mala". "El kirchnerismo no es el mal, pero es lo peor que le podría pasar al país", dijo Birmajer, quien reconoció que no le gusta Miguel Ángel Pichett como compañero de fórmula de Macri: "Pichetto no me gusta como vicepresidente, pero es distinto al caso de Fernández: obedece la dirección política de Macri, él lo eligió; si Cristina no lo señalaba con el dedo, iba otro".

"Yo no puedo defender vehemente la performance económica del Gobierno", aclaró el escritor. "Macri se autoimpuso bajar la pobreza y no la bajó, pero estoy convencido que los otros lo hicieron peor. Si gana Fernández el dólar y la inflación se van a disparar. No hay país que siguiendo al populismo haya logrado la prosperidad. El FMI y Donald trump tienen una empatía mayor con Cambiemos que con el kirchnerismo".

Refiriéndose directamente a la fórmula Fernández-Fernández, Birmajer opinó que con ellos "el kirchnerismo empeoró", y definió a Cristina Kirchner como el "amuleto" de Alberto Fernández, y a Fernández como el "títere" de Cristina. "Ella es la que manda y la que tiene los votos, si Pichetto se va Macri puede perder entre 1% y 2% de los votos, si se va Cristina, Alberto se tiene que bajar", analizó.

Dijo, sin embargo, que "Alberto no es tan sumiso, eso terminaría es una tragedia violenta para el país". "Al kirchnerismo le gusta la violencia, se siente excitado como en los '70", consideró. "Es una elección muy parecida a la del ´83, votamos a Luder que proponía la amnistía a los militares, el autoritarismo peronista o la libertad, elegir asociarnos con las democracias del mundo, un modelo horizontal para debatir", reflexionó. "Si gana Cristina, la inflación y el dólar se van a disparar y las empresas se van a ir del país", vaticinó.

