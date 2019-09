Demora en los pagos y dudas para renovar deudas, el cóctel explosivo de las empresas

por Juan Pablo Álvarez

Las empresas argentinas están digiriendo un cóctel pesado, que se espesó aún más después de las PASO: recesión, falta de acceso a los mercados de crédito y, en algunos casos, deudas en dólares o bien en pesos a tasas imposibles. Este escenario estuvo presente en muchas de las charlas de pasillo que se dieron en la 40ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Durante este evento, que se realizó en Bariloche, PERFIL dialogó con once gerentes financieros (CFO) de distintas industrias. Ante la consulta de cómo está la cadena de pagos, tan solo dos ejecutivos hablaron de una ruptura, tres señalaron que en su sector no hay problemas y seis de ellos reconocieron que hay demoras y/o “resquebrajamiento”..

“Hoy la cadena de pagos está más demorada, pero no interrumpida. En nuestros negocios (sacando agribusiness) vivimos una situación de entre 7 y 10 días de mora (sobre un promedio de 55 días)”, señaló el director ejecutivo de Georgalos, Guillermo Rimoldi.

“Parecen pocos días, pero, si lo llevás a una tasa de interés en 80%, ahí pensás cuánto le sale a la compañía”, resaltó Rimoldi. Además, explicó que estos traslados van afectando a toda la cadena de valor. “Uno trata de trasladar esas dilaciones a los proveedores”, añadió.

Entre aquellas personas que contestaron que no ven un problema en ese sentido aparece el presidente de FIAT, Cristiano Rattazzi. No obstante, advirtió: “Después de las PASO la situación empeoró muchísimo”. También un importante ejecutivo de una empresa que se dedica a la exportación, pero tiene una unidad de negocios para el mercado local, aseguró que no hay problemas a la hora de vender al exterior, pero que sí hay dilaciones en el mercado argentino.

Quienes señalaron que existen cadenas de pagos rotas fueron personas del sector financiero. “No hay nadie queriendo comprar cheques. La demanda de descuento de cheques fue enorme en los últimos años y de un momento para otro ya no hay fondos comunes queriendo comprar cheques a ningún plazo por ningún monto”.

Precios. Por otra parte, PERFIL consultó si existe algún margen para llegar a un acuerdo con el próximo gobierno para congelar precios durante un período determinado y, al mismo tiempo, soportar las presiones de aumentos de salarios. La respuesta mayoritaria fue un no rotundo. Además, en este punto, reinó el desconcierto acerca de qué puede llegar a solicitar el próximo gobierno, gane quien gane.

“Va a ser difícil que haya absorción de incrementos salariales sin un acompañamiento de precios. El flujo de caja se está resintiendo”, esgrimió el presidente de Binaria Seguros de Vida y Retiro, Jorge Saumell.

Asimismo, la gran parte de los ejecutivos negó que sus empresas estén aumentando precios de manera preventiva, ante el riesgo de que el próximo presidente exija que no haya incrementos. Tanto quienes respondieron en on, como quienes prefirieron no dar su nombre aseguraron que en un mercado recesivo no hay lugar para ese tipo de especulaciones. “Remarcamos menos que en la devaluación, pese a que tenemos insumos en dólares”, señaló un hombre fuerte del consumo masivo. “No hay margen para remarcar con volúmenes tan bajos”, añadieron desde el sector insumos industriales.

Por su parte, Fernando Garabato, de la empresa de servicios de consultoría y contabilidad BDO, opinó: “Siempre las empresas buscan cubrirse en la expectativa de lo que pueda ocurrir. Pero la tolerancia de eso es el mercado, cuánto van a estar dispuestos a soportar”. En tanto, Rimoldi afirmó que desde Georgalos ven que no hay margen para aumentar en este contexto y que no ve movimientos al alza en consumo masivo.

Pasivos. La otra pregunta que se les hizo a los ejecutivos es si temen que las empresas no puedan afrontar sus deudas. Si bien todos aseguraron que sus compañías están en una situación solvente, en al menos la mitad de los consultados existe temor por el cierre de mercados a la hora de renovar financiamiento. “Después de las PASO, los bancos se están quedando sin dólares, con lo cual los que estaban en una situación de vencimiento de deuda en moneda norteamericana están en una posición muy difícil de renovar. Y en el caso de que consigan renovar, lo que están haciendo es pasar su deuda a pesos. Y eso es ir a corto plazo y pagando tasas de entre 80 y 95%”, marcó Pablo Miedziak, de la empresa San Antonio, que brinda servicios de perforación y mantenimiento de pozos petroleros.

Un gerente de una energética afirmó: “Nuestro financiamiento hasta 2021 está asegurado. Esperamos que para ese momento haya acceso a mercados”.

Asimismo, el referente de una compañìa que brinda servicios tecnológicos a grandes clientes explicó que su empresa dejó de financiarse en dólares no bien empezó el cataclismo en abril de 2018. Mientras que Rimoldi señaló que Georgalos toma solo la deuda en dólares que puede apalancar con exportaciones.