La ONG Directorio Legislativo presentó ante la justicia una denuncia por presuntas infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.

El planteo, que quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 y bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°1, surge de una investigación basada en el análisis de datos públicos y el cruce de bases oficiales. Según el informe, durante las elecciones de 2023 se habrían registrado aportes sospechosos vinculados a empleados estatales y beneficiarios de programas sociales.

Uno de los focos del análisis fue la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy convertida en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Allí, 258 trabajadores realizaron 273 donaciones al Frente Unión por la Patria.

De ese total, el 95% fue por un monto idéntico de 100.000 pesos, mientras que una cuarta parte de los aportes se efectuó el mismo día: el 11 de agosto de 2023. Según la investigación, el 99% de esos fondos fue destinado directamente a la campaña presidencial oficialista.

Directorio Legislativo advierte que estas situaciones podrían configurar donaciones compulsivas o simuladas, una práctica expresamente prohibida por la ley vigente.

La normativa sobre financiamiento político prohíbe los aportes “obtenidos bajo coacción laboral o jerárquica”, así como aquellos en los que el verdadero origen de los fondos esté encubierto. Para la ONG, los hallazgos muestran indicios de posibles maniobras que ponen en cuestión la integridad del proceso electoral y ameritan una investigación judicial profunda.

Los resultados de la investigación fueron posibles gracias al uso de Joining the Dots, una herramienta creada por Directorio Legislativo para procesar grandes volúmenes de datos públicos y detectar irregularidades en el financiamiento.

Con ella, la organización solicitó a la Justicia que identifique a los responsables, determine el origen real de los fondos y aplique las sanciones correspondientes, señalando que lo que está en juego es la transparencia del sistema democrático.

Patrones similares: Potenciar Trabajo, Asignación Universal por Hijo y Progresar

En la ANSES, la ONG detectó movimientos de la misma índole. El informe señaló que 51 empleados realizaron 62 aportes al Partido Justicialista, de los cuales el 75% fue también por 100.000 pesos y el 80% se concretó en una sola semana de noviembre.

Para los denunciantes, la coincidencia en montos y fechas revela un esquema incompatible con los “principios de espontaneidad y autenticidad” que deben regir las donaciones políticas.

El cruce de datos con programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar, la Asignación Universal por Hijo y Alimentar permitió identificar a 57 beneficiarios que figuran como aportantes al Frente Unión por la Patria. Entre ellos, aparece el caso llamativo de un beneficiario de Potenciar Trabajo que en julio de 2023 habría donado 150.000 pesos.

