Desaparición de Acaí: investigan qué pasó con la yaguareté del Impenetrable y calculan un daño ambiental superior a los $2.600 millones

La búsqueda de Acaí, una yaguareté de casi tres años liberada en el Parque Nacional El Impenetrable, mantiene en alerta a las autoridades ambientales y judiciales del país. Desde el 25 de octubre no se registran señales de su collar satelital, y su desaparición reavivó el debate sobre los riesgos que enfrentan las especies reintroducidas en su hábitat natural.

La Administración de Parques Nacionales (APN) presentó ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña un informe técnico que estima el daño ambiental en 2.673 millones de pesos —equivalentes a casi dos millones de dólares—, una cifra inédita en materia de conservación en Argentina.

Acaí fue liberada el 5 de octubre como parte del programa de reintroducción del yaguareté, impulsado por la APN junto a la Fundación Rewilding Argentina. Era la quinta hembra reintroducida en El Impenetrable, donde también se registró este año el primer nacimiento de un cachorro silvestre en más de tres décadas.

Poco después de su liberación, el dispositivo satelital dejó de emitir señal. Equipos terrestres y aéreos realizaron rastrillajes intensivos y, días más tarde, encontraron el collar sumergido en el río Bermejo, lo que reforzó la hipótesis de una posible caza furtiva.

El Gobierno del Chaco decidió presentarse como querellante en la causa, con el objetivo de participar activamente en la investigación y defender la preservación de la fauna autóctona.

“Su protección reviste carácter prioritario y obligatorio”, señalaron desde el Ministerio de Producción provincial, citando las normas locales que regulan la conservación y sancionan actos que atenten contra la biodiversidad.

Un símbolo de la conservación

La yaguareté es considerada Monumento Natural Nacional y se estima que solo quedan unos 200 ejemplares en libertad en todo el país. Por eso, la pérdida de un individuo reintroducido implica un retroceso en los esfuerzos de recuperación de la especie.

Desde Rewilding Argentina advirtieron que la caza ilegal sigue siendo una amenaza en distintas regiones del norte argentino y destacaron la importancia de fortalecer el monitoreo satelital y la presencia territorial para prevenir estos hechos.

Por su parte, Parques Nacionales subrayó que la desaparición de Acaí “reafirma la necesidad de conservar los corredores biológicos que conectan poblaciones silvestres” y de mantener “una vigilancia constante sobre los ejemplares liberados”.

Récord histórico: la población de yaguaretés libres en Corrientes ya supera los 35 ejemplares

La valuación presentada por la APN surge de un método desarrollado por la Dirección Nacional de Conservación, que combina criterios económicos, ecológicos y legales. El cálculo parte de una base monetaria y se ajusta según la fragilidad del ecosistema, el nivel de protección legal y la posibilidad de restauración del daño causado.

El resultado —más de 2.600 millones de pesos— servirá como referencia para establecer una eventual sanción económica o resarcimiento al infractor, de confirmarse un hecho delictivo.

Un llamado a proteger el futuro

“La vida silvestre implica riesgos, pero cada liberación exitosa representa una esperanza para la biodiversidad”, recordaron desde la APN.

Mientras continúa la investigación judicial, el caso de Acaí se convirtió en un símbolo del desafío que enfrenta la conservación de especies en peligro crítico, en un territorio donde la naturaleza y la acción humana aún buscan un equilibrio posible.

LB/DCQ