Diego Santilli, sobre la interna opositora: "Horacio no va a, ni debe, cometer un parricidio"

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no tiene pensado confrontar con el ex presidente Mauricio Macri.

"Horacio no va, ni debe, cometer un parricidio. Mauricio Macri es una persona muy importante que llevó a un partido municipal a gobernar el país y la provincia de Buenos Aires. Mauricio es muy valioso para lo que viene; hoy nuestra construcción es con Mauricio Macri", expresó en una entrevista con Romina Manguel en A24.

Sobre el posible armado electoral de cara a las presidenciales de 2023, remarcó que todavía falta mucho. "Pensar en 2023 es de ciencia ficción. En esa elección voy a estar en donde mi espacio quiera que esté", manifestó Santilli en relación a las especulaciones sobre la posibilidad de que sea candidato en la provincia de Buenos Aires.

El vicejefe de Gobierno se refirió además a la problemática de las tomas de terrenos tras los episodios de Guernica y en Entre Ríos. "Frente a las tomas de tierras, el Gobierno no fue claro. Hay que dejar algo bien en claro: tomar tierras es ilegal", sostuvo, y agregó: "No está bien lograr un derecho vulnerando el de otros".

"La confianza con el gobierno nacional no se quebró, se lesionó", afirmó al mencionar la quita por decreto de la coparticipación que recibe la Ciudad. "Hemos estado al lado del Gobierno, no fuimos mezquinos. Tenemos nuestras diferencias, somos oposición. Pero la relación con el Presidente hoy solamente es de diálogo", remarcó.

Por último, afirmó que no tiene pensado dejar de lado su objetivo de ser alcalde de la Ciudad. "No resigné ser jefe de Gobierno, esa siempre fue mi aspiración. Mis valores no me permiten que pase por arriba la Constitución, por lo que legalmente no puedo ser jefe de Gobierno", aclaró.

