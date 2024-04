Luego de que distintas versiones indicaran que representantes de los gremios le habrían impedido al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, subir al escenario de la Marcha Federal Universitaria, que convocó a miles de personas en distintos puntos del país y el microcentro porteño, se conoció un video que muestra que al parecer habría sido el mandatario provincial quien declinó el ofrecimiento.

Las especulaciones comenzaron cuando se viralizó una grabación del periodista Lautaro Castillo, donde se ve al referente de Unión por la Patria en el denominado "palco" del escenario, en un corralito subido a las escaleras y saludando a los manifestantes. En un momento, miembros del sindicato Fatun (Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales) se acercaron a él para dialogar.

Fotos: masiva manifestación contra el ajuste a las universidades públicas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras las imágenes, inició el rumor de que Kicillof habría intentado subir al escenario, donde solo había representantes docentes y no docentes y se había decidido que no estuviera ningún dirigente de un partido político. En ese sentido, la versión creció luego de una nota que dio Jorge Anró, secretario Adjunto de este gremio, a la señal La Nación+, donde indicó que le explicó al exministro de Economía que no podía pasar.

"Este fue un acto de la comunidad universitaria, de las 57 universidades públicas de todo el país, organizado por los rectores, los estudiantes, los docentes y trabajadores no docentes. Era una decisión política que fue acordada: ningún dirigente partidario podía subir", comentó el gremialista, a quien se observa en el video vistiendo una camisa blanca.

"Lo saludé y le dije es un acuerdo político. Kicillof lo tomó bien. Me dijo que sólo había ido para apoyar la marchar y se retiró sin problemas", agregó.

Más tarde, en diálogo con El Destape, Arnó desmintió esta versión y acusó que "la nota con La Nación fue manipulada". En ese sentido, dijo que "Axel Kicillof nunca le pidió subir al acto" y que se acercó a saludarlo porque lo conoce "desde que era estudiante" y le comentó que lo pactado era que en el escenario solo subían los representantes de las universidades.

"Él me dijo que bajo ningún aspecto quería subir, me decía que traía el apoyo de la provincia de Buenos Aires y solo estaba ahi para saludar porque había muchos compañeros en los alrededores del escenario. Cordialmente, lo saludé y volví al escenario", aclaró.

Luego en las redes sociales se difundió un video del mismo momento, pero de una perspectiva distinta, desde la espalda del mandatario bonaerense, donde se escucha que una persona lo invita al escenario a saludar, pero Kicillof lo rechaza.

"Dicen los rectores si querés venir acá", se oye. "No, subir, salir no", responde el dirigente peronista. Luego se toma una fotografía con una militante que estaba al lado suyo. Ante otra propuesta, el gobernador insiste: "No, salir no. Me parece que es mucho. Saludo desde acá", añadió antes de levantar su mano haciendo los dedos en "V" desde la escalera detrás del escenario.

Kicillof: "El Gobierno debería reflexionar"

Luego de la masiva convocatoria "en defensa de la educación pública", el dirigente de Unión por la Patria reveló que estuvo reunido "con rectores para decidir que algunas de las obras que faltan concluir, las vamos a concluir, aunque le correspondan" a la Administración nacional.

"El Gobierno consume sus propias redes y trolles y eso lo lleva a desconocer nuestra provincia. No todo lo que dice Milei es compartido por la mayoría de la sociedad ni de muchos de sus votantes”, lanzó como crítica al Presidente de la Nación.

“El ajuste es muy general, casi universal, y solo zafan las minorías concentradas. La universidad pública no es un hecho aislado; el gobierno nacional debería llamarse a pensar y reflexionar sobre sus medidas", cerró.

FP/fl