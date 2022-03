Diosdado Cabello se burló de su pedido de captura en Argentina y criticó a Alberto Fernández: "No me traje un pingüino porque no pude"

El vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que pasó por Argentina y que recorrió todo el país, sobre todo para burlarse de un pedido de detención que le labró una jueza jujeña en sintonía con un pedido de Estados Unidos.

En un irónico discurso, el dirigente chavista le contó a su audiencia televisiva que comió carne, alfajores y que paseó por Puerto Madero.

La magistrada federal Mariela Alejandra Giménez dictó una orden de captura contra Cabello, por un pedido de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires quienes tenían la información de que el vicepresidente venezolano visitaría Argentina a principios de marzo y que entraría desde Jujuy.

El pasado jueves Diosdado Cabello se refirió al tema, en su aparición en el programa de televisión que conduce en Venezuela, Con el Mazo Dando: “Paseé por Argentina”, afirmó y agregó con humor que había llegado “hasta la Patagonia”. “No me traje un pingüino porque no pude”, agregó entre risas.

El vicepresidente responsabilizó a Alberto Fernández por el pedido de captura y volvió a cargar contra él acusándolo de dejarse presionar por el Fondo Monetario Internacional.

Cabello también apuntó contra la jueza Giménez: “Yo sé la razón de todo eso; creían que iba a visitar a Milagro Sala, le temen a la voz de esa mujer, y lo que ella me diga a mí se lo voy a decir al mundo”. “La metió presa Macri y el señor Fernández no encontró la forma de soltarla”, remató.

La chicana de Diosdado Cabello a Alberto Fernández: "¿El FMI presiona mucho?"



“Como estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional, la Cancillería argentina mandó a una juez encargada que ni siquiera es titular del cargo”, acusó Cabello.

“Yo estuve por Puerto Madero, estuve por ahí caminando, es bonito”, contó y habló también de la carne argentina: “No es tan buena, aquí en Venezuela hay carne como esa”.

