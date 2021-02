Piden que el presidente "se ocupe de los femicidios en lugar de crear más burocracia"

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Roxana Reyes, criticó este sábado la creación del nuevo Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. La funcionaria cargó contra el gobierno nacional y exigió que "se ocupe realmente de los problemas y de salvar vidas, en lugar de seguir creando cargos y burocracia".

No podemos seguir con anuncios y estructuras burocráticas, los organismos locales, donde hay, no están implementando políticas de prevención, abordaje y menos de capacitación de sus miembros, solo titulares de diario que no salvan vidas. https://t.co/mhvn8wl3UU — Roxana Reyes (@DipRoxanaReyes) February 13, 2021

La crítica ocurrió luego de que el Presidente se reuniera con la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, de Justicia, Marcela Losardo, de Seguridad, Sabina Frederic, y con la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Allí, el mandatario definió la creación del este consejo para abordar la violencia de género, luego del asesinato de Úrsula Bahillo. Se espera en los próximos días el decreto que formalice la composición del grupo interinstitucional e interministerial.

Con la convicción política de dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI, con @EliGAlcorta, @mmlosardo, @VilmaIbarraL y @SabinaFrederic trabajamos en la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios. pic.twitter.com/e3kRXgtW8v — Alberto Fernández (@alferdez) February 13, 2021

Alberto Fernández mantuvo un encuentro con algunas de las mujeres del gabinete y definió crear una mesa conjunta dedicada específicamente a los casos de violencia de género. En ese sentido, el Presidente aseguró que "para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad.

En esa línea, la diputada Reyes se quejó de que "crear otros organismos, cuando ya hay un Ministerio, habla a las claras de que son reacciones espasmódicas, sólo para la prensa". También pidió que se trabaje en el territorio, sin tanta estructura, y que se propicie una mayor voluntad política. "Los organismos locales, donde hay, no están implementando políticas de prevención, abordaje y menos de capacitación de sus miembros, sólo titulares de diario que no salvan vidas", dijo la legisladora santacruceña.

En ese sentido, Reyes afirmó que "existe de parte del Gobierno un total desconocimiento de lo que tiene que ver con el trabajo hacia las personas que sufren o son víctimas de violencia". La diputada también mencionó a la Gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, al marcar que la responsabilidad política de los ejecutivos provinciales y municipales "es indelegable y debe advertirse en acciones concretas con personas capacitadas".

Luego, cargó contra el funcionamiento de los organismos encargados de velar por los casos de violencia de género. "No puede ser que quien va a hacer una denuncia se encuentre que una Comisaría de la Mujer le dice que no puede hacer una denuncia por violencia si el agresor no es su pareja o ex pareja. Hay una falta de capacitación absoluta", dijo Reyes en referencia al femicidio de Úrsula, quien había realizado varias denuncias que fueron desestimadas porque la Comisaría de la Mujer de Rojas no trabajaba los fines de semana.

