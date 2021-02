Mamá de Úrsula: "Hubo una inoperancia de las psicólogas de Rojas, que no me decían nada"

Patricia Nasuti, la mamá de Úrsula Bahillo, quien fuera asesinada y por el caso está detenido el policía Matías Ezequiel Martínez, se refirió al rol de las psicólogas de la localidad de Rojas, que no le dijeron la verdad sobre el asesinato de su hija. También habló sobre el pedido de justicia y aseveró que agotarán todas las instancias posibles para condenar al acusado y a los implicados.

"Hubo una inoperancia de las psicólogas de Rojas, que no me decían nada. La única que tuvo valentía fue la médica Celeste, quien miro a las psicólogas y les dijo "¿No le dijeron que Úrsula no está?". Ahí me di cuenta que mi hija no estaba", relató Nasuti en declaraciones a TN.

Úrsula Bahillo, el árbol y el bosque

"Acá de pie, siendo un roble para llegar hasta las últimas consecuencias y para que el asesino de mi hija y el violador de otras personas, tenga su perpetua", comenzó diciendo la mujer. "El tenia el pedido de detención el día 5 de enero por la violación de una criatura con discapacidad. El juez de Mercedes, Marcelo Romero, dijo que no iba a abrir la fiscalía porque faltaban pocos días para que llegara el juez titular. Mi hija radica la denuncia y no la tomaron", aseguró Nasuti.

Respecto a las responsabilidades de los actores de la justicia que desestimaron el peligro que corría Úrsula, su madre afirmó que el 9 de enero habían denunciado a Martínez, que tenía perimetrales que le prohibían acercarse a la joven pero constantemente las rompía. "El Juez de Paz, Luciano Calegari, las desestima diciendo que era aun sujeto que no tenia peligro", dijo la mujer sobre el rol del juez en Rojas.

El femicida de Úrsula la mató de 15 puñaladas: cuando quiso escapar la acuchilló en el torso y el cuello

Por otro lado, Nasuti afirmó que siguen sumando pruebas para el juicio donde se juzgue al acusado, quien luego del hecho se supo que tenía otra acusación por violar a una niña discapacitada. "Nosotros tenemos dos representantes legales. No vamos a dar sus nombres. Y ellos están haciendo lo que corresponde, no vamos a interrumpir la causa, en memoria de mi hija", dijo la madre de Úrsula.

"Mi hija iba a cargar nafta y el la intercepta. Radica la denuncia el día viernes y hubo un policia, que se llama Oscar, que esta en la Comisaria de la Mujer, que me dijo que el señor Juez de Paz, Calegari, no trabajaba, y que ya había desestimado las perimetrales. Mientras ella salía en la moto, el la estaba vigilando y acosando", dijo Nasuti sobre los días previos al asesinato donde la justicia desconsideró los pedidos de la joven sobre las amenazas de Martínez.

Femicidio: Matías Martínez se negó a declarar y permanece detenido en Junín

Por otro lado, Nasuti afirmó que por el asesinato de su hija y su proximidad al catolicismo, iba a comunicarse con ella Jorge Bergoglio. "Me dijeron que el Papa Francisco me va a llamar ahora. Fui catequista muchos años", afirmó.

Esta semana, el acusado de matar a Úrsula se negó a declarar ante el fiscal Sergio Terrón, quien afirmó que Martínez es "apático y tiene mucha frialdad". Martínez está preso en la Unidad 49 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la Alcaldía de Junín, que se encuentra a 50 kilómetros de Rojas.

GI CP