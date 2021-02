Diputado K denunció a Fernando Iglesias por presunto enriquecimiento ilícito

El diputado nacional peronista Rodolfo Tailhade (FDT) denunció penalmente a su colega Fernando Iglesias, de la Coalición Cívica-Juntos por el Cambio, por presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia menciona "la existencia de la posible comisión de delitos de acción pública por parte de quien reviste también condición de funcionario público nacional, no teniendo conocimiento hasta la fecha de que se hayan iniciado investigaciones de oficio sobre los hechos" denunciados.

Tailhade denuncia que Iglesias posee “bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio” y ve una “posible defraudación a la administración pública”.

La investigación, dijo en su presentación, "deberá dirigirse contra Iglesias y todas aquellas personas que, de acuerdo a las pruebas que se instruyan en autos, aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores del exponencial crecimiento patrimonial del diputado nacional, que en principio podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito".

El patrimonio pasó de 3,7 a 10 millones de pesos, dice la denuncia

La denuncia especifica que en la declaración jurada de 2017 el diputado Iglesias “consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98”. Se agrega que “al cierre de 2019 -última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90) y una deuda (...) por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90”.

El legislador oficialista precisó que, según la declaración jurada, en 2019 Iglesias adquirió un vehículo 4x4, una propiedad de 100 m2 y tenía ese año “una tenencia en efectivo de diez mil dólares (US$ 10.000) que no poseía al inicio”. "¿Cómo hizo para adquirir estos bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio? ¿Cuáles fueron esos "ingresos propios" que no están consignados en su DDJJ?”, se cuestiona Tailhade en la denuncia.

Iglesias “recorrió el mundo a costa del Estado”, acusa Tailhade

Tailhade reseñó expresiones de Iglesias para justificar sus bienes y dijo que "resulta a las claras imposible que haya adquirido de forma lícita" un inmueble, un vehículo y haya ahorrado dólares "con una dieta de $161.000 mensuales como diputado nacional, el alquiler de dos departamentos con rentabilidad negativa y la venta de libros que no escribió". "Excepto que el mercado de venta de libros de saldo de Iglesias tenga dimensiones que envidiarían J. K Rowling y George R Martin", ironizó el diputado.

"Muchos gastos que debían ser afrontados de manera personal por Iglesias terminaron siendo absorbidos por el Estado Nacional, siendo esta una causal de enriquecimiento sin causa", amplió la denuncia publicada por Télam. Agrega que Iglesias “aprovechó sus dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo a costa del Estado”.

“Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación". Y "en este periodo liquidó viáticos por US$ 12.691, muchas veces para participar en actividades en las que no concurrió en su carácter de diputado”. "Quedará para el análisis de V.S. si esta maniobra no configura una posible defraudación a la administración pública", cierra la denuncia.

