La irónica burla de Fernando Iglesias a una periodista: "A cuánto están los triples de miga"

El diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, publicó una irónica burla desde su cuenta de Twitter, citando un tuit de la periodista de economía Liliana Franco que informaba la inflación y la suba de los precios de los alimentos.

"A cuánto están los triples de miga?", escribió Iglesias, conocido en sus redes por su estilo polémico y ácido a la hora de criticar a políticos y periodistas que no piensan como él.

A cuánto están los triples de miga? https://t.co/Q4hSfaubgJ — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 3, 2021

Dicho tuit fue una respuesta al tuit de Liliana Franco que simplemente decía: "La inflación no da tregua y se acelera la suba de los precios de alimentos". El comentario hace alusión a un tuit que había publicado la periodista Silvia Mercado quejándose de que no había sanguches durante una cobertura internacional para los periodistas locales y una fotografía que incluía a Franco.

La inflación no da tregua y se acelera la suba de los precios de alimentos. — Liliana Franco, (@lilianafranco20) February 2, 2021

En diálogo con PERFIL, la periodista se mostró sorprendida por la reacción del diputado: "Me sorprendió que se sume a una cosa de fanáticos. Es el mote que utilizan los fanáticos macristas para descalificarme. También lo hacen los kirchneristas fanáticos. Pero no pensé que un diputado que, además, me conoce hace tiempo, se sumara a eso".

Fernando Iglesias y otra polémica: ahora ironizó con las inundaciones de La Plata

Y agregó: "Es descalificatorio, a lo sumo cuestioná lo que escribo, pero no peyorativamente. Está en su derecho de criticar, pero que lo haga con fundamentos, incluso había puesto un dato que era negativo para el gobierno, por eso no se entiende por qué lo hizo".

También le respondió de manera similar en Twitter: "Vos también entraste en eso de los sandwiches? te hacia una persona más seria. Sabes porque los macristas fanáticos me pusieron ese apodo?".

Buscan dar idea de que soy kirchenerista, que me vendo por unos sanguches, eso es no conocer mi trayectoria. Es simplificar, es no entender el rol del periodismo. Ahora hay una "rara" coincidencia tanto los fanáticos "Macristas" como los "Kirchneristas" me critican. — Liliana Franco, (@lilianafranco20) February 3, 2021

"Buscan dar idea de que soy kirchenerista, que me vendo por unos sandwiches, eso es no conocer mi trayectoria. Es simplificar, es no entender el rol del periodismo. Ahora hay una 'rara' coincidencia tanto los fanáticos 'Macristas' como los 'Kirchneristas' me critican", concluyó.

J.D. / CP