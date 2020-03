Cada diputado recibirá un subsidio de $100 mil para el combate del coronavirus

por Eugenio Druetta

Los jefes de bloque del oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados acordaron el adelantamiento de subsidios por 100 mil pesos a cada legislador para que, con la debida justificación, disponga la donación de esos fondos a centros de asistencia o de salud, comedores infantiles o instituciones sociales que trabajen para combatir el coronavirus y ayuden a las personas afectadas.

La decisión se tomó tras una reunión en el Salón de Honor con el ministro de Salud, Ginés González García, en la que también se acordó mantener la actividad en la Cámara baja con guardias mínimas presenciales y con la modalidad de teletrabajo para buena parte del personal, como medidas preventivas frente al coronavirus.

Coronavirus: se suman 14 nuevos casos y hay 79 infectados en el país

Fuentes de la Cámara de Diputados explicaron a PERFIL que esta partida está contemplada y sale de presupuesto de la Cámara baja. Se suele distribuir a lo largo del año, sin embargo, ante la crisis por el coronavirus, el oficialismo y la oposición acordaron adelantar ese subsidio y restringirlo para que sus beneficiarios sean solo entidades que atiendan temas vinculados a la pandemia.

"Esta partida de subsidios es una partida que está disponible todos los años. Este año tiene solo la diferencia en el monto que se actualizó por el índice de inflación. Anteriormente se partía en más de una entrega en caso de ser requerido y se destinaba a la asistencia social o damnificados por temas puntuales", detallaron a este medio. En ese sentido, remarcaron que "se decidió junto a todos los bloques, con la aprobación de todos los presidentes de bloques"

"No es que el diputado entra, se va con el dinero y se lo entrega al que se le ocurre. Ni tampoco quiere decir que los 250 diputados vayan a retirar el dinero, tienen que tener una justificación y rendición de cuentas. Además, 100 mil es un tope, se puede hacer uso de menos", aclararon.

Además, explicaron quiénes pueden ser los beneficiaros de estas donaciones: "Instituciones con fines asistenciales comprobados, para comprar suministros o lo que sea. Que tengan que brindar asistencias a afectados directamente por esta problemática. Casos como un comercio que sufrió pérdidas porque los clientes no compraron por el coronavirus no va. Pero sí me imagino centros de jubilados, o infantiles, todos los grupos más damnificados en ese factor de la comunidad. Tiene que estar directamente afectado por la pandemia".

Mapa del coronavirus en tiempo real: 7.000 personas muertas en todo el mundo

Así se contempla en el artículo 11 de la resolución de la Cámara de Diputados: "Otórguese de manera excepcional y por única vez un subsidio por cada uno de los Señores Legisladores por la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) que solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del Coronavirus (COVID19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia".

De la reunión con el ministro de Salud, participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; del interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca; de Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón; la vicejefa del bloque FdT, Cecilia Moreau; el vicepresidente de la Cámara baja, Álvaro González (PRO); y los diputados Nicolás del Caño (PTS), Romina del Plá (Partido Obrero), Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), Juan Manuel López (CC), Gabriela Burgos (UCR), Brenda Austin (UCR), Silvia Lospennato (PRO) y Carla Carrizo (UCR).

ED / MC / DS