El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde sigue con sus cuestionamientos al actual Gobierno. Después de que semanas atrás dijera que los dirigentes del país "son cabezas duras” ahora cuestionó al actual mandatario, Alberto Fernández, por su apoyo e impulso al proyecto de la despenalización del aborto.

Duhalde es un claro opositor a la legalización del aborto y siempre ha mostrado una postura dura al respecto. El expresidente lo ha llegado a calificar de un "asesinato” u “homicidio” y en 2011 hasta dijo que “por una moda no se puede autorizar".

El también exgobernador de la provincia de Buenos Aires consideró que no corresponde que Alberto Fernández se ponga al frente del proyecto. "La realidad hoy es que los problemas de Argentina son otros, lo vemos todos eso. No hay que perder tiempo con este tema", aseveró.

En una entrevista con el programa Alguien tiene que decirlo, que conduce Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia, mientras regresaba de Uruguay en el Buquebus Duhalde subrayó que el Presidente se equivoca al encabezar el tema del aborto.

"Es un error, no tiene importancia la opinión personal nuestra, porque él no tiene que dedicarse a esas cosas. Y esto se resuelve tan fácilmente como agregando una boleta en las próximas elecciones y que decida la gente. Eso es lo más democrático y lo que evita esas peleas. Todos tienen un poco de razón evidentemente, pero no hay que perder tiempo en esas cosas. Los problemas de Argentina son otros. Este gobierno decide tomar decisiones e iniciar este tema", señaló el ex gobernador bonaerense.

Cómo avanza el proyecto del aborto

Ayer, jueves 19 de noviembre, el jefe de Estado anunció el envío de la iniciativa de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo al Poder Legislativo. "Haré todos mis esfuerzos para que el Congreso acompañe y este proyecto sea ley", consignó el primer mandatario.

La medida ya había sido presentada en la época macrista. El 14 de junio de 2018 tras una maratónica e histórica sesión se logró la media sanción en la Cámara de Diputados por 129 votos a favor y 125 en contra. Sin embargo, el 9 de agosto el Senado rechazó la iniciativa: 38 legisladores se expresaron en contra mientras que 31 lo apoyaron.

Tras convertirse en Presidente, Alberto Fernández declaró que tenía la intención de volver a presentar el proyecto del aborto en el Congreso, Con el inicio de la pandemia de coronavirus en el mundo, los planes del poder Ejecutivo se pospusieron. Este mes, después de que el país diera señales de que superó el pico de la primera ola de la enfermedad, el Gobierno decidió volver a poner en agenda algunos de los temas que habían quedado pendientes, entre ellos esta iniciativa.

Ante el inminente tratamiento del proyecto, empezó el conteo de votos. En el Senado la brecha del 2018 se reduciría de 35 a 33 y hasta se especula con un posible desempate de Cristina Kirchner. En cambio, en Diputados dos legisladoras informaron que cambiarán su postura y se opondrán: la radical Aída Ayala y la correntina Sofía Brambilla del PRO.

B.D.N. CP