Con el envío del proyecto para despenalizar el aborto, la atención volvió a enfocarse en el conteo de votos —conocido popularmente como "poroteo"— para lograr la aprobación de la medida que fracasó en 2018. Si bien hace dos años la iniciativa perdió en el Senado por 38 negativos y 31 positivos, en esta oportunidad, esa brecha se reduciría de 35 a 33 y hasta se especula con un posible desempate de Cristina Kirchner. En cambio, en Diputados —Cámara que le dio la media sanción durante el gobierno de Mauricio Macri— dos legisladoras informaron que cambiarán su postura y se opondrán.

La radical Aída Ayala fue una de las tres diputadas nacionales por la provincia de Chaco que votaron a favor del proyecto de legalización del aborto. Sin embargo, poco después confesó haberse arrepentido y denunció haber recibido "presiones". Finalmente, ante el anuncio del envío del proyecto este mes, ratificó su cambio de postura: votará en contra.

Algo similar sucede con la correntina Sofía Brambilla del PRO, quien este jueves anunció que rechazará la iniciativa, la cual calificó como un "mecanismo de distracción". "No voy a acompañar, por supuesto. Voy a votar en contra del proyecto, porque quedó claro después de 2018 que los correntinos y las correntinas en su mayoría no acuerdan con ningún tipo de proyecto de legalización del aborto, con lo cual le debo a quienes me pusieron en la banca", anticipó.

Qué pasa en el Senado

En la Cámara alta se presenta un escenario abierto para la legalización del aborto ya que persiste el rechazo al proyecto pero solamente por dos votos. Según un relevamiento realizado por El Parlamentario, la iniciativa reuniría 35 votos en contra y 33 a favor.

La senadora neuquina Lucila Crexell, que se abstuvo en el debate de hace dos años atrás, está favor de la despenalización pero hasta la semana 12 de gestación y expresó que quiere ser "prudente" respecto a anunciar su postura porque "realmente la pasamos muy mal, fue muy fuerte el agravio a los senadores y diputados" en el debate de 2018.

Por qué es necesario legalizar el aborto

"Ya que yo esté a favor de la despenalización es un indicio de cuál es mi posición respecto del tema", agregó y consideró que, si bien la cuestión de las semanas es un "punto central", se calificó como una "persona flexible".

En agosto de 2018 el proyecto de aborto legal fue rechazado en la Cámara alta con 38 votos en contra, 31 a favor y una abstención. Uno de los votos negativos fue del tucumano José Alperovich, actualmente de licencia hasta fin de año, a raíz de la denuncia en su contra por presunta violación a una sobrina segunda.

El aborto en el Congreso. En 2018 el proyecto pasó en Diputados, pero fue rechazado en el Senado.

El mapa del Senado encuentra a la mayoría de los senadores "verdes" dentro del Frente de Todos, aunque hay un número importante de oficialistas que también se oponen, entre ellos, el formoseño José Mayans.

En caso de empate, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tendrá la decisión en sus manos y se estima, de acuerdo a lo que decidió dos años atrás, que avale la ley.

DR/FF