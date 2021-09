Eduardo Duhalde: “La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes”

A tan solo cuatro días de las PASO, el ex presidente Eduardo Duhalde se refirió a los dirigentes políticos, quienes se acostumbraron “a ganar un millón de pesos por mes”, aunque sostuvo que “no todos son malos”.

“Lo que está pasando es un desastre. Argentina está muy mal, cada vez peor”, dijo Duhalde, en diálogo con Rodo Herrera, para Radio Colonia, al tiempo que manifestó que la situación en la Argentina “es muy difícil”, y postuló que se debe trabajar “mirando al futuro” con el objetivo de conformar un “gran acuerdo” para 2023.

De ese modo, el ex presidente indicó que “no hay que echar más leña al fuego”, teniendo en cuenta el estado del país y cuestionó al sistema tendiente al bipartidismo que rige en la actualidad en la política, al asegurar que él logró gobernar en coordinación “con un 90% y más de las fuerzas políticas”.

Parrilli perdió la paciencia con Duhalde: "Cada tanto se le salen los patitos de la fila"

“No todos los dirigentes son malos, hay muchos malos, regulares, buenos y muy buenas. Solo hay que juntarlos”, señaló, y sentenció: “La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes y no se ponen colorados”.

Con respecto a su gestión, el exmandatario opinó que gobernar configura un acto “sencillo”, y consideró que el problema del país no está en la deuda contraída con el FMI sino lo que “no se produce”. “A un amigo querido, siempre le digo que estamos haciendo un maremoto en una (pileta) Pelopincho”, ironizó.

Duhalde sobre su episodio de alucinación

Por otra parte, en relación al rol del presidente, Duhalde afirmó que “no es sano” ocupar esa función, al referirse sobre el expresidente Mauricio Macri, quien confesó que en su gestión cortaba la jornada laboral a las 7 de la tarde para ver Netflix.

“En el último mes de la gestión de (Fernando) de la Rúa estaba su cuerpo, pero no él. Su mente estaba en otro lado, no escuchaba, tenía la mirada perdida”, expuso. En tal sentido, para el ex presidente, esta pérdida de la ubicación se genera en las personas que consideran que pueden abarcarlo todo. “Súper hombres”, definió.

Duhalde relativizó las visitas al presidente en la quinta de Olivos: "Son temas menores"

Sobre este aspecto, confesó que, en los últimos meses de su gestión, tuvo alucinaciones y tuvo que ser asistido por adventistas. "Acá no se sabe, pero los presidentes se toman horas libres. Ciertos presidentes hacen otras cosas. Hay que darse tiempo porque el cuerpo no aguanta. A mí me pasó", admitió Duhalde.

De esa manera, relató que: “en marzo (antes de terminar su mandato) empecé a alucinar, veía un río en Olivos y le preguntaba a (su esposa Hilda González Duhalde) 'Chiche' hasta que me agarró la mano y me mostró que no estaba el río”.

"En seguida, trajo a los médicos y a los adventistas. A mí me salvaron ocho adventistas; me hacían la comida y hablaban conmigo. Así salí y la gente no se enteró, contratamos uno por uno para no dar la idea de que el presidente estaba mal", concluyó.

CFT CP