El candidato lloró: “De ninguna manera he pensado en renunciar”

José Luis Espert, el principal candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, volvió a hablar. Negó que vaya a renunciar y se quebró, con llanto incluido, al hablar de su relación con su familia y cómo lo impactaron las denuncias por su vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narco.

En una entrevista con Radio Mitre, el candidato relató: “La estoy pasando muy mal. Un momento muy angustiante. Al mismo tiempo, con mucha bronca, con mucha irritación, con muchas sensaciones muy mezcladas”.

Espert se quebró cuando relató su incursión en la política en 2019 y cómo pasó, de manera irónica, a ser “narco” en “un par de años”. “No puedo creer lo que te puede hacer la política. Y también siento bronca contra esta basura de Grabois”, dijo.

Consultado por Gabriel Anello sobre su encuentro reciente con el Presidente en Olivos, Espert desmintió cualquier sugerencia de renuncia: “De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, y lo agradezco públicamente al Presidente, con el apoyo que el Presidente me ha brindado”. Incluso, reveló que fue él quien solicitó la reunión.

“El primero que me hubiera pegado una patada en el ojete (sic) es Javier Milei, porque él lo que dice lo hace. Él no quiere corruptos en el Gobierno. Y está perfecto que no quiera un gobierno que tenga corruptos”, agregó.

Y concluyó: “Estoy totalmente convencido (de continuar). Y además convencido que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia”. Además, aprovechó para enviar un mensaje a los votantes, reconociendo errores: “Nos hemos equivocado también, motivo por el cual la gente está caliente como una plancha con nosotros en algún lugar. Bueno, les pedimos disculpas por los errores. No vivimos en Narnia, tomamos en cuenta los errores”, pero enfatizando que su continuidad es vital: Finalmente, prometió dar “todas las explicaciones que hagan falta” tanto en el ámbito judicial como ante el público.