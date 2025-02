El CEDES respondió a las acusaciones de Alejandro Fantino: "No cambiaremos ahora"

El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), del que son parte los economistas Roberto Frenkel, José María Fanelli, Martín Rapetti y Sebastián Katz que fueron difamados por el conductor Alejandro Fantino en su programa, por un informe que elaboraron, respondieron este jueves: “No cambiaremos ahora”.

En un comunicado, el CEDES sostuvo: "Queremos agradecer a la comunidad científica y profesional que nos ha hecho llegar sus muestras de apoyo ante la campaña de difamación que han sufrido un grupo de nuestros investigadores".

"El respeto y la consideración que recibimos validan los 50 años de nuestro trabajo riguroso y comprometido con el país. Nunca ha sido nuestra conducta caer en las provocaciones, sino contribuir a fortalecer la democracia. No cambiaremos ahora", concluyó el centro de estudios.

Esta semana, el conductor de Neura había acusado a los economistas de reclamar una devaluación porque, según dijo, su “principal entrada de guita” es la venta de informes al exterior en dólares. Además los descalificó con el mismo término que suele usar el presidente, Javier Milei, de “econochantas”.

“Esto no se los cuenta nadie. Estos tipos viven vendiendo informes al exterior. La principal entrada de guita es la venta de informes y cobran en dólares. Con 3 informes mensuales se alquilan un yate en Rimini (Italia) y ponen a 4 odaliscas a bailar. Cobran en dólares, entonces necesitan la devaluación”, señaló Fantino sobre Frenkel, Fanelli, Rapetti y Katz.

Lo cierto, es que los economistas apuntados acumulan un destacado currículum en su trabajo profesional y académico, reconocido por sus pares, más allá de la inclinación ideológica. Es más, Frenkel y Fanelli fueron profesores del Milei durante su paso por Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), en el que realizó el posgrado en Teoría Económica

La defensa de diferentes economistas a los integrantes del CEDES.

Las acusaciones de Fantino generaron polémica entre usuarios de redes sociales y economistas de distintas ideologías, incluso aquellos que han mostrado su apoyo a las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

“La persecución al que piensa distinto es lo que caracterizó a 6, 7, 8 y al aparato de comunicación kirchnerista. Lo de Milei, hoy representado por Fantino y el CEDES, es uno de los muchos puntos de contacto entre las dos fuerzas. No tan distintos”, expresó en X Federico Moll, director de la consultora Ecolatina. “Mi parte favorito del video de Fantino es cuando lee el CV de Frenkel y se ríe. Fantino cuyo logro más grande fue hacerle bullying a su compañero de trabajo hace 20 años”, agregó.

"Yo puedo no adherir ideológicamente con el CEDES pero es un gran centro de investigación, y Frenkel, Fanelli, Rapetti y Katz fueron docentes y formadores de casi todos en este profesión. Lo que hizo ayer el gobierno, a través de Fantino, no está bien, esta mal", aseguró la economista de EcoFeminita, Candelaria Botto.

Por otro lado, Fernando Marull, cercano al Ejecutivo y uno de los consultados por el “círculo rojo”, intentó aclarar los dichos de Fantino, y aseguró que “alguien le pasó mala data”. “Yo creo que si Fantino lo conociera a Fanelli, lo invita todos los dias”, publicó.

Lucas Llach, funcionario del Banco Central (BCRA) junto a Federico Sturzenegger en el gobierno de Mauricio Macri, calificó las acusaciones del periodista como “una las mayores berretadas que he escuchado últimamente” y escribió: “He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y porque defendían el tipo de cambio inflacionario de Néstor (Kirchner), pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema”.

Emilio Ocampo, uno de los economistas que en principio había elegido Milei para llevar a cabo la dolarización, también salió al cruce de las acusaciones. "Los tuve a Roberto Frenkel y José María Fanelli de profesores en un curso de macro allá por 1984 en el que enseñaban Keynes 101. Seguramente crean que fui unos de sus peores alumnos pero los respeto como profesores y economistas. Además, siempre admitieron y respetaron el disenso en clase. También conozco a Martín Rapetti y, más allá de las diferencias que hemos tenido, siempre pudimos tener un diálogo fructífero y de mutuo respeto. No lo conozco a Sebastián Katz pero tengo entendido que al igual que Martín también es un economista serio y profesional. Basta con la demonización y las teorías conspirativas. Por suerte no vivimos en un régimen donde rige el pensamiento único.Celebremos la libertad de opinión y la posibilidad de disenso".

