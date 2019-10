El escrutinio provisorio será puesto a prueba una vez más

Gabriel Ziblat / Daniela Mozetic

El nuevo sistema de escrutinio provisorio tendrá mañana su segundo test. Después de unas PASO donde tuvo altas y bajas, el desempeño de la empresa Smartmatic, que por primera vez hizo esta tarea en el país, volverá a quedar en el centro de la escena a medida que se empiecen a cargar los resultados. Dos cuestiones deberán mostrar progresos: el horario para empezar a difundir las cifras y la posibilidad de los fiscales partidarios de seguir el sistema de carga de los telegramas.

El 11 de agosto, la empresa debutó envuelta en una polémica por las denuncias realizadas por dirigentes opositores. Fue la primera vez en casi treinta años que el escrutinio definitivo no estaba a cargo de la española Indra, luego de una licitación internacional que le permitió al Estado gastar casi la mitad de lo que había pagado en la última elección presidencial, en 2015.

El Gobierno había prometido que a las 21 se iban a empezar a difundir los primeros resultados, pero en el transcurso de la jornada electoral la jueza María Servini los obligó a dar a conocer las cifras recién cuando se hubiera escrutado el 10% de las mesas en los cuatro distritos principales: Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe.

En medio de la tensión por la falta de cifras oficiales y con los comandos de campaña teniendo ya los resultados de sus mesas testigo, los primeros datos recién se difundieron pasadas las 22.30. Desde el oficialismo lo justificaron en la orden dada por la jueza; sin embargo, la oposición cuestionó todo el procedimiento, sobre todo porque desde las 20 el sistema por el cual los fiscales podían seguir la carga de telegramas empezó a fallar.

Según fuentes de la empresa, eso se debió a que se saturó el software ante la actualización permanente que venía de la oficina de los fiscales y corría el riesgo de caerse todo el sistema. Por eso, para esta elección se hizo un sitio en espejo al principal que se actualiza cada cinco minutos, y es el que van a poder seguir los representantes de los partidos. Todo un proceso que fue auditado por veedores judiciales. Esta semana, Servini comunicó, basándose en el informe del experto designado, que la empresa hizo los cambios necesarios para que no se volvieran a repetir los problemas registrados en las PASO.

La elección pasada sirvió también para poner en práctica un nuevo mecanismo de transmisión de telegramas desde las escuelas. Antes, cada telegrama tenía que viajar desde la escuela hasta un centro de transmisión del Correo Argentino (había más de 200 en todo el país), donde se escaneaba y se mandaba al centro de cómputos. Ahora, hay escáneres en el 75% de las escuelas, para enviarlos desde ahí y ahorrar así tiempo. Este fue uno de los puntos positivos del nuevo sistema, que destacan tanto desde el Gobierno como de la empresa: a las 22.30, cuando se conocieron las primeras cifras, ya iba escrutado arriba del 50% de las mesas. Cerca de la medianoche esa cifra ya había superado el 90%, mejorando los tiempos de difusión de las últimas elecciones. Además, el escrutinio definitivo, semanas después, arrojó una diferencia de apenas el 0,4% de los votos.

Resultados a las 21

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anticipó que mañana, “a partir de las 21, vamos a estar compartiendo los resultados del escrutinio provisorio” y marcó la “expectativa de tener el 90% de los votos para la medianoche”. En ese contexto, confrontó las previsiones para las generales de 2019 con lo sucedido en 2015, cuando “se conocieron los resultados al día siguiente”.

No obstante, el funcionario recordó que para las PASO del 11 de agosto la Justicia dispuso a último momento que no se podían difundir datos hasta que no se contara con el 10% escrutado de CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que hizo demorar los números más allá de las 21. Por ahora, no surgió normativa similar para este turno electoral, aclaró.

“Van a ser elecciones que van a transcurrir en paz y con absoluta transparencia”, enfatizó el ministro y agregó que habrá “más de 60 mil personas trabajando en la logística y 100 mil efectivos de seguridad”, en una conferencia junto al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez; el director nacional electoral, Rodrigo Conte Grand; el comandante nacional electoral, Carlos Pérez Aquino, y el encargado de Servicios Electorales del Correo Argentino, Adrián González.