El Frente de Izquierda realizó una audiencia pública “en defensa de Norman Briski” y de “la libertad de expresión”

Este viernes el Frente de Izquierda (FIT) llevó adelante una audiencia pública “en contra del genocidio en Palestina” y en defensa del actor y director, Norman Briski.

La legisladora Vanina Biasi publicó en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter): “Hoy realizamos una audiencia pública en solidaridad con Norman Briski y en defensa de la libertad de expresión. Llenemos el Congreso para decir basta de censura”.

Seguido a dicho posteo, la diputada escribió: “Basta de persecución. ¡Alto al genocidio al pueblo palestino!”, con una foto junto a Briski.

Durante la audiencia, tomaron la palabra distintos referentes del FIT y el propio Briski leyó un texto llamado “La poesía Secreta”.

“Nos une el espanto, el esperpento del valle. Unirse por el espanto, no. Que nos una uno más uno, no las Naciones Unidas. Nos une el voto votado en las urnas de los visitantes del cementerio que lloran con una pala en la mano. Jubilados, huerfanos, piqueteros, motoqueros”, decía la poesía.

Al finalizar, tomó la palabra la diputada Biasi y se preguntó: ¿Qué pretenden, que nos callemos esto? No lo vamos a hacer, porque es lo que nos define como personas. Esta es la causa de las personas que no soportan en el mundo un genocidio más, ningún exterminio de ningún pueblo, y que no nos vamos a callar la boca y que vamos a seguir alzando la voz en nombre de esta causa”.

“De la mano de Norman, esta causa encontró un peldaño más en este país para hacerse conocida y para que llegue a los oídos de muchísima gente que a veces de la mano de otros sectores no llega”, afirmó Biasi.

La diputada subrayó las intervenciones de otros artistas en favor del pueblo palestino y aseguró que “son todas declaraciones que empalman con algo que está ocurriendo en el mundo y que ya no puede ser ocultado”.

Biasi también expresó que “la narrativa sionista con relación a lo que ocurre en medio oriente ya no tiene el alcance que tenía en el pasado”.

Para concluir, Biasi afirmó que “se sigue un camino del racismo, de supremacismo, de que las grandes potencias imperialistas utilicen al Estado de Israel como forma de tener un ascendente económico sobre una zona que de otra forma podrían tenerlo con los mecanismos y métodos de deshumanización”.

