El Frente de Todos busca un triunfo en el Congreso, aunque el saldo de las extraordinarias será negativo

El próximo jueves sesionará el Senado y el 28 de febrero lo hará Diputados, por una iniciativa del oficialismo para aprobar varios proyectos. Se tratarán seis propuestas presentadas por el Ejecutivo.

El dato relevante es que la Cámara de Diputados no pudo sesionar en tres oportunidades, ya que Juntos por el Cambio decidió no dar quorum mientras continúe el juicio a la Corte. La próxima sesión será un día antes de que el presidente, Alberto Fernández, concurra al parlamento, acompañado por Cristina Kirchner, para dar un discurso en la Asamblea Legislativa.

Asamblea Legislativa del 2022

Las sesiones extraordinarias del Congreso comenzaron el 23 de enero y terminarán el 28 de febrero y, en esta última instancia, podrían ser aprobados solo media docena de los 26 proyectos que envió el Poder Ejecutivo al parlamento.

Sesión en Diputados

El próximo 28 de febrero, el Frente de Todos convocó a tratar dos proyectos, uno sobre la moratoria previsional, que prevé un plan de pagos de deudas previsionales para que puedan jubilarse unas 800.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes y el otro es una iniciativa para digitalizar las historias clínicas de todo el país.

Será la primera sesión del año y la única del periodo de extraordinarias, que finaliza ese mismo día. Ya se conoce la postura de Juntos por el Cambio, mientras que los libertarios no expresaron su posición. Por su parte, José Luis Espert, no acompaña la decisión de JxC de no sesionar mientras siga el proceso contra el máximo tribunal.

El oficialismo tiene 118 diputados, pero necesita 11 más para alcanzar el quorum por lo que requiere el acompañamiento de otros legisladores que podrían ser los diputados de Provincias Unidas (misioneros y rionegrinos), del Movimiento Popular Neuquino, del santacruceño Claudio Vidal, el Frente de Izquierda y el Interbloque Federal.

Desde Juntos por el Cambio resolvieron bajar al recinto si el oficialismo se asegura el quorum y abre la sesión. El interbloque opositor planea votar en contra de la moratoria previsional y a favor del proyecto de historias clínicas.

Sesión en el Senado

El jueves al mediodía se llevará adelante la reglamentaria sesión preparatoria, en la que se designan las autoridades y luego continuaría una sesión para tratar temas incluidos por el Ejecutivo en extraordinarias.

Aunque hasta la fecha no hay convocatoria oficial, podría tratarse la Ley Lucio, que busca la prevención de violaciones de derechos de los niños y adolescentes, y establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y funcionarios del Estado vinculados a la niñez y la ley Alcohol Cero. En este recinto el oficialismo no necesita a la oposición para lograr el quorum, puede conseguirlo con tres aliados.

